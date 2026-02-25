阿北歸隊！民眾黨228再戰一日北高　柯文哲將現身與小草互動

▲民眾黨2026一日北高啟動記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（25日）召開一日北高記者會，黨主席黃國昌今年將與新北市議員陳世軒各自擔任「台灣隊」、「民眾隊」的隊長，互相切磋全程路線逾380公里的挑戰。另外，柯文哲近期也不斷練習，民眾黨表示，柯預計在多個站點現身，與各地支持者互動。

黃國昌說，今年非常高興，柯文哲主席又可以再度共同參與這個有意義的活動。228一日北高用汗水取代淚水，希望用積極的行動，不斷往前進，不只是停留在過去的遺憾跟悲情，迎向陽光、迎向希望，為台灣與人民開創更好的未來。

黃國昌提到，這次為了趣味性分成兩隊，一個人騎得快、一群人騎得遠，兩隊互相鼓勵砥礪。而此次停留站點多，黃說，為了要滿足各個不同縣市，跟支持者、地方黨部、小草們互動，停的站點比較多。新北議員陳世軒表示，這次騎不單單只是要完成，而是要在每個站點跟支持者互動、聽聽在地心聲。

黃國昌強調，228一日北高380活動不是比誰騎得快，是團隊精神。他也利用一日北高的時間，鄭重宣傳，這場直播會從早上6點開始，到隔天的凌晨1點，總直播時數超過19個小時。此外，當天不會只看到一群人在騎車，會穿插很多趣味性、互動性很高的橋段，歡迎大家到各個站點跟騎車的黨工們互動。

黃國昌說，去年在騎228的時候心情非常複雜，去年出發點不是關渡宮，是土城看守所。一個為台灣為台北市為民眾黨做了那麼多事情的人，莫名其妙被關押土城看守所，想藉此打擊民眾黨，民眾黨沒有倒下、小草沒有散，只是讓我們變得更堅韌團結。

「去年在終點站高雄我許諾，只要柯主席出來我一定會騎完全程。」黃國昌表示，柯主席出來後，他的諾言說到做到，也開始進行訓練。去年11月試騎後，應該可以騎到沒有問題。

而文宣部主任李頂立說，柯文哲會出現部分站點，「他要怎麼騎還是先賣個關子」。黃國昌表示，「也拜託阿北千萬不要免強自己，因為長達一年的監禁讓他肌肉量掉非常多，心存善念盡力而為，到各站點跟支持者互動」，最重要是這個活動本身的精神以及民眾黨要傳達的訊息，「一個人騎得快、一群人騎得遠，展現民眾黨團結的精神」。