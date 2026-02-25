看到通知先別關！LINE啟動「帳號健檢」宣導　沒做這步小心被盜

▲若未完成綁定且帳號發生異常，好友名單與聊天紀錄恐無法救回。（圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

在台灣高度普及的即時通訊軟體LINE，幾乎成為多數民眾每天必開的App，一旦帳號發生異常，影響往往不只是無法登入，而可能導致好友名單、聊天紀錄與重要資料全面消失。為強化用戶帳號安全，LINE透過官方部落格提醒，用戶務必完成「帳號健檢」，確保帳號綁定設定完整。

LINE指出，所謂帳號健檢，主要是完成三項基本設定，並至少綁定Apple或Google其中一項帳號。用戶可直接在LINE App內操作，進入主頁後點選右上角齒輪圖示（設定），再進入「我的帳號」，依序完成電話號碼、電子郵件與密碼設定，並加上Apple或Google帳號綁定。官方也特別提醒，電話號碼與電子郵件必須為仍可正常使用、可接收驗證資訊的帳號，避免日後無法找回帳號。

▲LINE官方教3步驟完成帳號健檢。（圖／翻攝自LINE官方部落格，下同）

不需點外部連結 防詐重點一次看

LINE強調，帳號綁定的過程「不需要」透過任何外部網頁進行認證，所有設定都應在用戶自己的LINE App內完成。官方不會主動要求用戶在其他網站輸入個資，也不會隨意寄送驗證信；僅在用戶新增電子郵件帳號時，系統才會寄出驗證信完成設定。若遇到要求點擊連結或輸入資料的訊息，務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

手機遺失、誤刪App 完整綁定才能救回

LINE說明，完成完整綁定後，當用戶遇到手機遺失、誤刪LINE App，甚至帳號遭詐騙集團盜用時，將大幅提高找回原帳號的成功率。若帳號無法救回，好友名單與聊天紀錄將一併消失，且無法匯入新帳號，部分情況下即使有備份，也可能無法完整還原。

綠盾官方帳號提醒 每季例行宣導

LINE也宣布，自2026年2月25日起，將針對尚未完成完整帳號綁定的用戶，陸續發送提醒通知，作為每季例行的帳號健檢宣導措施。相關通知將統一透過名為「Service Messages」的綠盾官方帳號發送，該帳號屬於系統專用通知管道，無法封鎖，以確保重要安全資訊能確實送達。官方呼籲，若收到相關提醒，代表帳號設定仍不完整，應儘速完成綁定，以保障個人通訊與數位資產安全。