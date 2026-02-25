　
    • 　
>
政治

詐騙改打隱藏號碼！NCC出招　3／2起手機來電先播7秒警示

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲警政署數據顯示，隱藏號碼詐騙受害者99.6%均為行動電話用戶。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

為防範詐騙集團改以「隱藏號碼電話」行騙，國家通訊傳播委員會（NCC）宣布，指導三大行動電信業者試辦「隱藏號碼來電語音警示」機制。自3月2日起，將由中華電信率先上線試行，後續台灣大哥大與遠傳電信預計於4月、5月接力導入，力拚上半年完成三大業者全面上線。

NCC指出，過去詐騙集團多偽冒國碼或電話號碼，從境外撥打「+886」或「+」開頭電話行騙，在電信業者落實攔阻與國際來話語音警示後，此類案件已明顯下降。不過，近期詐騙手法轉向利用「未顯示號碼」的隱藏來電，成為新的破口。

▲NCC推防詐新制，隱碼來電7秒提醒上路。（圖／記者謝婷婷攝）

▲NCC推防詐新制，隱碼來電7秒提醒上路。（圖／資料照）

99.6％受害者是手機用戶

NCC引述內政部警政署資料指出，隱藏號碼電話詐騙受害者中，高達99.6％為行動電話用戶，市話僅占0.4％，顯示行動用戶是主要受害族群。因此，本次語音警示先以手機用戶試辦，市話部分則將視需求評估後續導入。

依規畫，民眾接聽隱藏號碼來電時，會先聽到約7秒的國、台語雙語警示，包括「這通是隱藏號碼電話，請注意」及「這通是嘸號碼電話，要小心喔」，提醒提高警覺。相關話務費用由電信業者吸收，不會向用戶收費；若不想聽完整段警示，可按任意鍵跳過，或直接掛斷拒接。

設定可調整、少數單位列白名單

中華電信說明，警示功能預設開啟，用戶可免費撥打客服專線查詢、設定啟用或關閉。另因公務需求，少數政府或特殊單位事前向業者申請納入白名單者，受話端將不播放語音警示。NCC強調，將持續蒐集試辦期間的民眾回饋，並與電信業者精進各項防詐措施，以降低民眾受騙風險。

02/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

詐騙防範隱藏號碼語音警示行動電話NCC

