減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

▲「減班休息勞工再充電計畫」補助企業訓練費用最高新臺幣350萬元。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對全球經貿情勢波動及國際經貿局勢變化，考量關稅政策遞延效應、部分傳統產業仍面臨經營壓力而仍有減班休息情形，勞動部桃竹苗分署25日表示，勞動部公告9行業延續辦理「僱用安定措施」至115年7月31日。

實施減班休息的勞工可申領減班休息前後薪資差額70%的補貼，亦可同時參加「減班休息勞工再充電計畫」，合併請領薪資差額補貼及訓練津貼。透過「雙軌補助」機制，有效補足薪資缺口，維持原有生活水準。

減班休息勞工再充電計畫 最高月領16,300元

桃竹苗分署為擴大照顧範圍亦鼓勵未適用「僱用安定措施」的減班休息勞工，仍可透過分署或受僱企業辦理的訓練課程參與「減班休息勞工再充電計畫」，依實際參訓時數請領訓練津貼，每月最高可領取16,300元；如事業單位自行辦理訓練者，最高可補助訓練費用新臺幣350萬元，協助勞工穩定就業並持續提升專業能力。

桃竹苗分署說明，勞動部公告延續辦理「僱用安定措施」的行業，適用食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業，以及其他運輸工具及其零件製造業等9行業。

日前桃園市某塑膠製品大廠受國際情勢波動影響，因應營運調整通報實施減班措施。分署掌握情形後，隨即啟動進場服務關懷機制，協助企業規劃以AI智慧節能製程、3D列印機應用與實務操作及低碳創新設計為核心的訓練課程，共開辦4班、114人次，將營運調整期間轉化為員工職能升級的重要契機。

桃竹苗分署長賴家仁表示，因應產業環境快速變動與景氣循環調整，分署已啟動「即時關懷機制」，整合相關政策資源，主動提供企業營運支援，並鼓勵企業把握調整期間強化員工培訓與職能升級，將人力投資轉化為企業升級的新動能；同時也呼籲勞工善用學習資源，持續精進專業技能、培養跨域能力。桃竹苗分署將持續作為企業最堅實的後盾與最給力的「發電機」，陪伴企業穩定營運、支持勞工安心學習，攜手產業共度調整期，迎向更具韌性的發展。