　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

▲桃竹苗分署「僱用安定」聯手「勞工再充電」

▲「減班休息勞工再充電計畫」補助企業訓練費用最高新臺幣350萬元。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對全球經貿情勢波動及國際經貿局勢變化，考量關稅政策遞延效應、部分傳統產業仍面臨經營壓力而仍有減班休息情形，勞動部桃竹苗分署25日表示，勞動部公告9行業延續辦理「僱用安定措施」至115年7月31日。

實施減班休息的勞工可申領減班休息前後薪資差額70%的補貼，亦可同時參加「減班休息勞工再充電計畫」，合併請領薪資差額補貼及訓練津貼。透過「雙軌補助」機制，有效補足薪資缺口，維持原有生活水準。

▲桃竹苗分署「僱用安定」聯手「勞工再充電」

減班休息勞工再充電計畫　最高月領16,300元

桃竹苗分署為擴大照顧範圍亦鼓勵未適用「僱用安定措施」的減班休息勞工，仍可透過分署或受僱企業辦理的訓練課程參與「減班休息勞工再充電計畫」，依實際參訓時數請領訓練津貼，每月最高可領取16,300元；如事業單位自行辦理訓練者，最高可補助訓練費用新臺幣350萬元，協助勞工穩定就業並持續提升專業能力。

桃竹苗分署說明，勞動部公告延續辦理「僱用安定措施」的行業，適用食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業，以及其他運輸工具及其零件製造業等9行業。

日前桃園市某塑膠製品大廠受國際情勢波動影響，因應營運調整通報實施減班措施。分署掌握情形後，隨即啟動進場服務關懷機制，協助企業規劃以AI智慧節能製程、3D列印機應用與實務操作及低碳創新設計為核心的訓練課程，共開辦4班、114人次，將營運調整期間轉化為員工職能升級的重要契機。

桃竹苗分署長賴家仁表示，因應產業環境快速變動與景氣循環調整，分署已啟動「即時關懷機制」，整合相關政策資源，主動提供企業營運支援，並鼓勵企業把握調整期間強化員工培訓與職能升級，將人力投資轉化為企業升級的新動能；同時也呼籲勞工善用學習資源，持續精進專業技能、培養跨域能力。桃竹苗分署將持續作為企業最堅實的後盾與最給力的「發電機」，陪伴企業穩定營運、支持勞工安心學習，攜手產業共度調整期，迎向更具韌性的發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電「抓去關」警報解除　證交所：今日未達注意股標準
國中師嗆「你媽是慰安婦嗎」　教育處介入了
徐若熙明穿軟銀球衣對戰中華隊！點名最想對決張育成
6檔明起「抓去關」　新名單曝光
台股再飆史詩級天量　外資買超前10名一文看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

把關漁港海鮮餐廳供貨品質　桃園市府跨局處聯合稽查

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

台南鹽水蜂炮震撼登場　南消警廣宣導安全裝備與守則

桃園中路電商基地啟動會員招募　升級會員制度強化合作

台東縣役政表現亮眼　卑南鄉公所獲績優役政單位

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

五感走讀雲林　百大文化基地巡迴展登場

世界棒球經典賽來了！桃園市府將直播　張善政：同步力挺中華隊

2026台灣燈會禮賓大使結訓　展現國際接待力

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

把關漁港海鮮餐廳供貨品質　桃園市府跨局處聯合稽查

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

台南鹽水蜂炮震撼登場　南消警廣宣導安全裝備與守則

桃園中路電商基地啟動會員招募　升級會員制度強化合作

台東縣役政表現亮眼　卑南鄉公所獲績優役政單位

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

五感走讀雲林　百大文化基地巡迴展登場

世界棒球經典賽來了！桃園市府將直播　張善政：同步力挺中華隊

2026台灣燈會禮賓大使結訓　展現國際接待力

聯電高階人事異動！王石升任執行長　徐明志任總座暨營運長

陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

海研會AEO供應鏈安全人員訓練班首期招生　政府提供80%以上補助

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

做錯小心窮一整年！「現代版」初九禁忌讓你輕鬆避開眉角

年後崩潰！護理師一家7口5人中B流　9月嬰染黴漿菌「咳到不喝奶」

花崗國中師失言！嗆「你媽是慰安婦嗎」還戰網友　教育處介入了

台積電「抓去關」警報解除　證交所：今日未達注意股標準

《英雄聯盟》CFO輔助2274「想去LPL」遭轟　粉絲傻眼：你看你成績

健保今年砍藥價36.15億　受關稅影響「金額、品項」皆史上最少

【狗狗才是愛孫】阿嬤包5千紅包給小狗 還監督飼主說不可以自己亂花XD

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

帶猛犬闖兒童公園溜滑梯　民眾嚇傻

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

2026台灣國際蘭展2/27登場雙展齊發展現花卉科技力

永慶高中學測開紅盤　雙料榜首翁少宸鎖定醫學系

A1死亡數大減近45％台南持續深化道安策略不鬆手

協同中學學測出滿級分狀元

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

陳亭妃馬年小提燈亮相蝴蝶蘭、珍奶、虱目魚全入燈

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

富采攜手華山送暖200份年菜陪孤老安心過年

曾坐輪椅蓋章快閃　游忠鈿病逝

更多熱門

相關新聞

勞工進修月可領1.6萬　企業辦訓最高補助350萬

勞工進修月可領1.6萬　企業辦訓最高補助350萬

36歲的蔡先生是從事機械設備製造維修人員，因公司實施減班休息，讓他面臨房貸與車貸等經濟壓力，一度對未來感到徬徨！經勞動力發展署桃竹苗分署主動關懷與輔導，參加「減班休息勞工再充電計畫」，並於減班期間進修「AI人工智慧」、「網路與資訊安全」及「智慧生產線」等課程，讓他切實感受到勞動部政策的支持與保障。

減班休息增至7371人　金屬機電業占多數

減班休息增至7371人　金屬機電業占多數

減班休息大減2035人　創3個月以來低點

減班休息大減2035人　創3個月以來低點

防雇主不通報無薪假　勞動部擴大勞工自行申請補助管道

防雇主不通報無薪假　勞動部擴大勞工自行申請補助管道

無薪假小增至8456人　勞部：訂單稍回穩受美關稅影響已降低

無薪假小增至8456人　勞部：訂單稍回穩受美關稅影響已降低

關鍵字：

減班休息勞工補貼職能提升桃竹苗僱用安定

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彭佳慧回應了！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

最不會社交三大星座！

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面