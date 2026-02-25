花崗國中師失言！嗆「你媽是慰安婦嗎」還戰網友　教育處介入了

▲花蓮花岡國中老師網路上失言引發爭議。（圖／翻攝Google Map)

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣花崗國中一名學生近日向本報投訴，指出校內負責學生品行與生活教育的生教組長，日前在社群平台發表涉及侮辱女性的不當言論，引發網路炎上。現在，縣府教育處也介入了。

事件發生在農曆過年前夕，一名網友在社群平台發文提及「已故母親的名言：寧願給日本人統治，也不要給國民黨統治」，未料引來該校李姓生教組長留言回嗆，「你媽是慰安婦嗎？」隨後有其他網友質疑「你也是這樣教你花蓮的學生嗎？」該名教師竟再回覆「當然啊，不然勒」，相關留言遭截圖備份後在網路上迅速擴散，引發大量網友撻伐

投訴學生指出，生教組長在校內負責學生品行與生活教育，角色具有高度示範性，但卻在公開平台使用具侮辱性、貶抑女性的言語，與教育人員應有的專業形象存在明顯落差，也讓學生質疑校園性別平等教育是否能被真正落實。學生擔心，若相關言行未被嚴肅看待，恐將對同儕造成錯誤示範。

▲引發爭議對話。

對此，校長鄭健民受訪表示，該名教師的網路留言屬於私人社群行為，但內容「確實不妥」，校方在接獲反映後已當面進行口頭告誡，提醒其身為教師，於公開領域發言必須更加謹慎，並具備更高的性別平等意識。

但是風波事件並未平息，花蓮縣教育處處長翁書敏今日表示，因事情發生在農曆年前，得知訊息已在第一時間和校方取得聯繫，校長也立即約見老師並予以告誡，目前校方已依規定啟動兩大處置流程，針對不當言論部分，將召開考核委員會進行行政議處，並同步啟動性平會調查並安排老師上性平課程。

翁書敏另外表示，因該老師目前仍兼生教組長，是否適任或調整職務，仍將由校方評估後決定。據了解，該老師事後也對自己的發言表示後悔，表示將自我檢討改進。翁書敏強調，教育人員應有更高性別平等意識，對性平價值要有更高標準。