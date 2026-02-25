　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南鹽水蜂炮震撼登場　南消警廣宣導安全裝備與守則

▲台南鹽水蜂炮為台南年度盛事，吸引大批民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南鹽水蜂炮為台南年度盛事，南消一大隊警廣宣導提醒民眾注意安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

名列全球最震撼、也被形容為高風險的民俗活動之一，鹽水蜂炮即將登場，為讓民眾在「萬炮齊發」中玩得盡興又平安，鹽水消防分隊長歐明哲25日下午4時前往警察廣播電臺進行線上即時廣播宣導，提醒參與活動的裝備與安全注意事項。


歐明哲指出，參與蜂炮最重要的是「全副武裝」。頭部須配戴全罩式安全帽；頸部以厚毛巾圍住安全帽與衣領間縫隙，防止蜂炮鑽入；身體建議穿著厚棉質外衣或牛仔材質夾克，亦可選擇專用防護服；手部戴厚手套避免流彈誤傷；下半身穿牛仔長褲並將褲管紮進鞋內；腳部則以高筒運動鞋或包鞋為宜，降低燙傷風險。

▲台南鹽水蜂炮為台南年度盛事，吸引大批民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）


市長黃偉哲表示，蜂炮活動由鹽水武廟籌劃，屬高密度、高風險民俗盛事，活動前已完成消防申報與安全審查，炮城設置、施放動線及秩序維護皆納入管制規範，施放後也將即時清理環境以降低風險。活動期間並設置前進指揮所，由警消、衛生、環保、交通及區公所等單位進駐，重要據點配置醫護與救護資源，即時應變。


消防局長楊宗霖提醒現場四大安全守則：第一，保持安全距離，切勿站在炮城正前方「擋炮」；第二，跟隨神轎官方路線移動，不推擠、不衝撞；第三，蜂炮施放煙霧濃厚，呼吸道敏感者可多戴一層口罩；第四，若不慎著火，應立即拍打或請旁人協助滅火，切勿慌張奔跑，並儘速前往救護站處理。

▲台南鹽水蜂炮為台南年度盛事，吸引大批民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）
消防單位強調，蜂炮的魅力在於「與神同行」的震撼感，但唯有尊重在地文化與安全規範，才能在炮火洗禮後，平安帶回滿滿福氣與回憶。

