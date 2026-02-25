把關漁港海鮮餐廳供貨品質　桃園市府跨局處聯合稽查

▲桃園市竹圍漁港外某活海鮮餐廳傳出引發消費爭議，桃市府農業局今啟動聯合稽查。（圖／桃市農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區竹圍漁港外某家活海鮮餐廳，近日傳出販售消費爭議，桃園市府農業局今（25）日會同消保官、經濟發展局、衛生局等機關前往竹圍、永安漁港突襲稽查，為民眾消費權益把關，同步進行商家宣導，確保販售價格、產品溯源把關，嚴守漁港品牌商譽。

▲桃園市竹圍漁港外某活海鮮餐廳傳出引發消費爭議，桃市府今啟動聯合稽查。（圖／桃市農業局提供）

農業局長陳冠義指出，針對消費爭議，市府展開跨局處合作，分別至竹圍漁港、永安漁港直銷中心及週邊餐廳進行加強督導稽查，2處漁港直銷中心均有提供公平秤供消費者使用，消保官亦針對直銷中心各商家及週邊餐廳磅秤加以檢視，瞭解使用情形，經查未發現有磅秤不精準情形，市府團隊後續將持續把關。

稽查重點項目包括磅秤、菜單、價格、保鮮溫度、攤商或餐廳登記等資訊，以避免顧客消費過程衍生不必要爭議，市府聯合稽查團隊現場亦同步督導宣導；消保官也提醒業者就產品價格應清楚標示，不可哄抬價格，以維護商家及消費者雙方權益。

▲桃市府農業局今啟動聯合稽查，包括竹圍漁港與永安漁港與外圍某餐廳。（圖／桃市農業局提供）

桃園市政府聯合稽查團隊，要求業者應注意產品品質、品項，落實自主管理，後續將持續針對相關通路加強抽驗與稽查，如有消費爭議，可於上班時間撥打全國消費者服務專線「1950」諮詢申訴，將由專人提供諮詢服務。