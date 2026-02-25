台中免費流感疫苗明截止　市府急呼籲：運將快來打

▲日前開放運將免費接種疫苗，提供台中市大眾運輸從業人員免費接種，至明(26)日是最後截止日。（圖／台中市衛生局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市衛生局宣布，日前開放運將免費接種疫苗，提供台中市大眾運輸從業人員免費接種，至明(26)日是最後截止日。衛生局提醒，公車駕駛員、捷運站務人員及計程車司機等第一線於車廂與站體等相對密閉空間服務市民的交通人員，屬於高接觸、高暴露族群，應儘速完成接種，為自己、家人及乘客增添防護力。

衛生局表示，依疾管署統計，類流感門急診就診人次雖較前週略降，但病毒仍於社區活動，人流往來頻繁加上天氣變化大，傳播風險不可輕忽。衛生局長曾梓展指出，市府自購疫苗，自2月12日起開放大眾運輸從業人員接種後，已有超過100人完成接種，呼籲尚未接種者儘速安排時間前往施打。

衛生局也提醒，除交通從業人員外，目前公費流感疫苗已擴大開放50歲以上民眾接種，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群亦為優先對象，尚未接種者請儘速至合約醫療院所或衛生所完成接種。隨著氣溫變化與社交活動增加，及早建立保護力，才能有效降低感染及併發重症風險。

衛生局說明，符合資格之交通從業人員可攜帶健保卡及工作證明文件（計程車司機請持台中市執業登記證），於2月26日前就近前往台中市30家衛生所接種流感疫苗。疫苗數量有限，接種完畢為止，請儘早把握機會。