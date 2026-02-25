桃園中路電商基地啟動會員招募　升級會員制度強化合作

▲桃園市創新創業協會創會長梁慧琪(右4)，肯定中路電商基地專業輔導，助企業品牌成功優化電商營運。（圖／新創會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園中路電商基地」25日舉行會員招募說明會，吸引北部地區青創團隊及中小企業代表參與，場面熱絡。桃園市創新創業協會創會長梁慧琪表示，中路電商基地今年首度由桃園市創新創業協會負責基地營運，深信在市府青年局長候佳齡、新創總會全力支持及桃園市創新創業協會理事長黃宥綸帶領下，中路電商基地將展現新氣象。

梁慧琪表示，桃園市創新創業協會成立的宗旨是「大家幫助大家、共創多贏」，而桃園中路電商基地以協助在地企業，建立品牌、掌握數位轉型契機為目標，皆是共創多贏效益。

▲全國創新創業總會營運長吳若瑋介紹會員申請流程。（圖／青年局提供）

基地專業輔導 企業品牌成功優化電商營運

桃園市創新創業協會理事長黃宥綸指出，電商是現今重要的行銷管道，也是青創團隊完成產品開發後最重要的一關，該會負責中路電商基地營運，擴大服務廣度和深度，同時亦因協會長年深耕在地，了解在地企業，更能整合在地企業資源。

同時在基地專業輔導與資源整合下，讓企業品牌成功優化電商營運，鼓勵青年創業者善用政府資源，縮短摸索期，加速品牌成長曲線。青年局表示，該局近年持續建構完整青創支持體系，從創業諮詢、主題基地培育到加速器資源串聯，提供一條龍式輔導服務。中路電商基地作為電商專業培育據點，整合硬體設備與專業顧問能量，協助團隊強化數位營運能力，提升市場競爭力。

▲桃園中路電商基地啟動會員招募。（圖／青年局提供）

打造電商品牌孵化重鎮

青年局局長侯佳齡強調，桃園擁有國門及物流集散優勢，是發展電商產業的最佳基地，透過產官學研資源整合，由基地營運團隊提供一對一諮詢、人才培訓工作坊及陪跑式深度輔導，協助青年掌握數位工具與行銷策略，讓優質產品成功打通線上線下通路，創造實質經濟效益，期盼將桃園由物流集散地升級為「電商品牌孵化重鎮」。

會員制度全面升級 強化商業合作機會

中路電商基地在硬體設備方面，設置3間不同功能攝影棚、電商教室及會議空間，並提供專業相機、導播機及收音設備等器材供會員預約使用，大幅降低創業初期設備投資門檻，讓創意內容得以快速轉化為高品質數位素材。在輔導機制上，今年度會員制度全面升級，採「一般會員」及「菁英會員」雙軌分級制度。一般會員可使用基地基礎軟硬體資源；菁英會員則可獲得陪跑式深度輔導服務，並優先對接大型電商平台與團購通路資源，強化商業合作機會，提升品牌能見度與營收成長潛力。

桃園中路電商基地即日起開放會員申請，誠摯邀請有志投入電商產業的桃園青年與企業踴躍報名。相關資訊請至桃園市政府青年事務局官網查詢，或加入「桃園中路電商基地」官方LINE（@754chdxm）掌握最新消息。

包括：青年局專委沈世國、中華民國創新創業總會營運長吳若瑋、桃園市創新創業協會創會長梁慧琪、桃園市創新創業協會前理事長郭懿新、林泓宇、羅允俊、魏勝宏和現任理事長黃宥綸均出席說明會。