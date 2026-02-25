五感走讀雲林　百大文化基地巡迴展登場

▲雲林百大文化基地巡迴展開幕，現場展示象徵文化寶藏的主題展箱。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣府文化觀光處策劃「雲林百大文化基地巡迴展」今（25）日在雲林縣布袋戲館登場，串聯五處入選文化據點，以行動展形式帶領民眾穿梭歷史場域與生活現場，從視覺、聽覺到觸覺體驗地方故事，讓文化不再只是靜態展示，而是能被行走、感受與分享的生活風景。

縣長張麗善表示，文化資產是地方最深層的記憶，縣府多年來持續推動歷史場域修復與活化，讓老建築在「修舊如舊」原則下重新展現風華。此次由文化部首度評選的「百大文化基地」，雲林即有五處入選，包括雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶COOL、虎尾建國眷村及西螺生態博物館，橫跨戲曲藝術、地方敘事、糖業歷史、眷村文化與農村生態，呈現雲林文化多樣性。

縣府指出，此次巡迴展採「文化列車」概念，即日起先於虎尾四大文化場域展出，再延伸至西螺，最後將於5月20日至6月30日回到文化觀光處展場集中呈現，讓民眾能循著展覽動線逐步拼湊屬於自己的文化地圖。策展人江俊賢說明，展覽以「文化錦盒」為核心概念，把各館典藏轉化為象徵文化寶藏的展箱，包含茶箱、教具箱與故事箱等元素，象徵打開盒子就能看見地方記憶。

展場設計則以120度展架呈現，如同導覽摺頁攤開，也象徵場館向旅人敞開懷抱。文化觀光處長謝明璇表示，本次策展主軸為「文化地圖」，強調文化可透過五感體驗：在布袋戲館操偶、在故事館聽在地敘事、在記憶館認識糖業歲月、在眷村品味飲食記憶、在生態博物館透過茶席感受農業與生活美學，讓參觀不再只是觀看，而是沉浸式參與。

虎尾鎮長林嘉弘指出，虎尾鎮此次即有四處據點入選，顯示地方文化能量豐沛，透過巡迴展與走讀路線結合，能讓遊客貼近文化第一線，理解地方紋理與歷史脈絡，感受雲林的人文溫度。文化觀光處強調，這場展覽不僅是成果呈現，更是一項文化行動的起點，期盼民眾以腳步丈量地方、用感官記住故事，在日常生活中發現文化的存在，見證雲林持續深耕文化保存與創新的成果。

▲透過體驗操偶互動，近距離感受傳統戲曲魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）