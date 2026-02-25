城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

▲台東16處社區案例勾勒淨零藍圖。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為持續提升社區環境品質並推動淨零轉型，台東縣政府辦理「社區規劃師駐地輔導計畫」，於25日至26日在縣府大禮堂舉辦「Urban Nature in Action—Taitung」社區規劃師聯合成果展，展現台東以慢經濟為發展主軸，結合自然解方（Nature-based Solutions, NbS）推動淨零轉型的階段成果，並於25日下午舉行頒獎典禮，由副縣長頒發獎項，表揚優秀社區團隊與規劃師。

縣府表示，本次成果展以多元形式呈現，包括線上展覽（網站與臉書）、實體靜態展（縣府大禮堂）、計畫影片行銷及社區日活動等，完整展現社區營造與自然行動成果。

縣長饒慶鈴指出，在全球城市積極回應淨零排放與生物多樣性復育趨勢下，台東正式宣示以「自然解方」為核心治理策略，透過社區規劃師制度，建構地方尺度的淨零轉型路徑，打造兼顧自然、生態與生活品質的永續城市模式。台東不以快速開發為目標，而是以「慢經濟」為發展軸線，透過社區空間治理與人才培力，逐步建立可複製、可擴散的城市自然行動架構。

縣府建設處說明，本計畫委由蘋果綠環境規劃設計股份有限公司執行，整合16處自然解方實作案例與24位社區規劃師培力成果，形成台東城市自然治理的實踐路徑。16處案例橫跨海岸山脈、部落聚落與平原街區，導入低碳設計、生態修復與公共參與機制，深化地方空間治理。

其中，長濱鄉加走灣社區「山海綠廊．記憶再現行動」榮獲Excellence Award優等獎，以地景修復串聯山海廊道，打造自然導向公共場域；太麻里鄉大王社區「茲達斯．疊石與蝶之歌」以自然石材與生態植栽營造低碳環境；金峰鄉賓茂社區「ari kivangavang ma djumulj 藝術廊道」融合部落文化與自然素材，形塑文化與環境共生空間；延平鄉桃源社區「廣場2.0．一起坐下來」獲Outstanding Award佳作肯定；池上鄉福文社區「築角是福文二部曲．綠意街角」則榮獲Carbon Footprint Practice Award碳足跡實踐獎，成為社區淨零行動代表案例。

此外，卑南鄉明峰社區、長濱鄉光榮社區、太麻里鄉多良社區、金峰鄉嘉蘭社區、延平鄉鸞山社區與金崙社區等，也透過漂流木平台、共學基地營造、低碳庭園、故事牆與綠美化行動，展現以自然為基礎的空間改造模式。

縣府指出，相關行動不僅優化公共環境，更回應碳排減量、生物多樣性保育與社區韌性提升等治理目標。今年共有30位社區規劃師完成培訓並取得結業證書，形成跨鄉鎮行動網絡，強化社區與政府之間的協作機制，同時頒發資深社規師與種子社規師優等獎，肯定其在池上福文、金峰賓茂、太麻里大王及卑南明峰等社區的專業投入。

副縣長表示，社區規劃師制度已成為台東慢經濟治理的重要支柱，使自然解方從政策理念轉化為在地實踐。未來縣府將持續深化制度推動，鼓勵更多社區導入淨零與生態友善策略，讓社區成為城市永續轉型的前線行動者。

縣府建設處強調，台東正以社區為核心，建構「城市自然 × 慢經濟 × 淨零轉型」三位一體治理架構。透過自然解方與社區規劃師制度，逐步形塑由地方出發、以自然為本的淨零轉型路徑，為台灣城市永續治理提供具體且可借鏡的實踐案例。