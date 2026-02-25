世界棒球經典賽來了！桃園市府將直播　張善政：同步力挺中華隊

▲2026世界棒球經典賽」將於3月登場，市長張善政今日主持市政會議時表示，市府同步在市府前廣場、A19廣場與中壢銀河廣場三地點進行直播。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2026年世界棒球經典賽」將於3月登場，桃園市長張善政今（25）日主持市政會議時表示，市府體育局今年攜手民間單位合作，擴大賽事直播規模，將於3月5日開幕戰中華隊對澳洲將於A19廣場進行直播，3月6日對日本、3月7日對捷克、3月8日對韓國連續三天比賽，市府同步在市府前廣場、A19廣場及中壢銀河廣場三處地點直播，讓更多市民擁有觀賽選擇，共同為中華隊加油。

張善政指出，為營造熱烈觀賽氛圍，市府安排精彩表演與啦啦隊助陣，樂天女孩、桃園雲豹排球隊「桃氣女孩」與桃園璞園領航猿Pilots Crew將分別至府前廣場或中壢銀河廣場炒熱氣氛，打造多點熱鬧觀賽環境，歡迎球迷到場或直播會場為中華隊加油，為國家隊喝采。

▲2026世界棒球經典賽」將於3月登場，市府同步在市府前廣場、A19廣場與中壢銀河廣場進行直播。（圖／桃園市新聞處提供）

張善政強調，中華隊陣中有許多與桃園密切相關球員與教練，曾豪駒擔任中華隊總教練，是桃園棒球的榮耀；球員方面，有3位來自樂天桃猿隊，整體中華隊中更有9位球員來自桃園，包括平鎮高中及北科附工優秀選手等，顯示桃園多年在棒球培訓與基層扎根工作已見成效。