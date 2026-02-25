　
地方 地方焦點

台東縣役政表現亮眼　卑南鄉公所獲績優役政單位

▲卑南鄉公所獲績優役政單位。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲卑南鄉公所獲績優役政單位。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

國防部與內政部為表彰役政人員辛勞與貢獻，25日上午10時30分於國防部博愛樓中正堂舉行「115年第83屆兵役節頒獎典禮」。台東縣役政團隊表現優異，除卑南鄉公所榮獲「績優基層役政單位」外，成功鎮、海端鄉及台東市亦有多位役政人員獲頒中央部會獎章與獎狀，展現台東縣在兵役行政服務上的專業與效率。

台東縣政府表示，卑南鄉公所於去年度全國評比中表現突出，積極落實各年次役男兵籍調查、徵兵檢查、軍種抽籤及徵集入營等作業，流程嚴謹、執行到位，深獲中央肯定。此外，該所配合役政資訊化政策，全面推動系統連線傳輸與版本更新，並積極協助縣府辦理備役替代役召集相關活動，整體業務品質獲高度評價。

在個人獲獎方面，成功鎮公所辦事員蘇琮達榮獲國防部獎狀。蘇員從事役政業務逾5年，無論兵籍調查、徵兵體檢或替代役申請等工作均秉持審慎態度辦理，並在兵役法規宣導與替代役備役演訓召集作業上表現卓著，服務成效深受肯定。

前海端鄉公所課員吳沐霖（現任屏東縣九如鄉公所）榮獲內政部獎章。吳員於海端鄉服務期間，除確實完成各項兵役通報與清查作業外，亦主動辦理入營前說明會，關懷役男權益及家屬生活扶助需求，積極推動多元服役宣導，過往服務表現屢獲嘉獎。

台東市公所里幹事林倚華榮獲內政部獎狀。林員長期負責台東市大量役政業務，113至114年間辦理兵籍調查逾千件、體檢複檢超過600人次，並處理百餘件免役證明、志願役兵籍資料移送，以及僑民役男入出境與清查等作業。在龐大業務量下仍維持高度行政效率與精準度，成果斐然。

縣長饒慶鈴對獲獎單位及同仁表達高度肯定，指出役政人員是政府與役男之間的重要橋樑，從兵籍調查到入營服役，各項程序環環相扣、責任重大。未來縣府將持續強化役政服務品質，確保兵役制度公平落實，為國家安全與社會穩定貢獻力量。

