社會 社會焦點 保障人權

新北平溪天燈節2/27登場　新北警3度場勘整備維安交通

▲新北平溪天燈節2／27登場 新北警3度場勘整備維安交通。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲平溪天燈節倒數，新北警三度場勘備戰人潮車流。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

年度國際盛事平溪天燈節將於27日盛大登場，預期吸引大量國內外遊客湧入平溪地區，共同施放天燈、祈福許願。為確保活動期間交通順暢與治安平穩，新北市政府警察局瑞芳分局提前完成各項整備工作，全面啟動交通與安全維護計畫，全力打造安全、有序且優質的活動環境。

瑞芳警分局表示，本次天燈節活動規模盛大，新北市警察局除統籌整體交通疏導與安全維護外，局長方仰寧、副局長呂世明及瑞芳警分局長高繼鴻更親自率隊，迄今已三度前往活動現場實地場勘，逐一檢視人車動線規劃、交通管制措施、人潮分流設計及緊急應變機制，並針對可能壅塞路段與高風險區域，指示精進勤務配置與應變作為，力求做到萬全準備。

警方指出，活動當日將依據現場人潮與車流狀況，彈性啟動分段式交通管制措施，並於重要路口、接駁轉運站及會場周邊強化警力部署，同時結合科技設備即時掌握現場狀況，隨時調整交通疏導策略，以提升整體通行效率。此外，也將同步強化治安巡守及反扒竊勤務，全面守護民眾人身與財產安全。

瑞芳警分局呼籲，活動期間建議民眾多加利用大眾運輸工具前往，並配合現場員警及工作人員指揮，共同維護活動秩序。警方期盼透過縝密規劃與全體警力投入，讓每位參與平溪天燈節的民眾，都能在安全無虞、交通順暢的環境中，留下美好且難忘的節慶回憶。

