老人連吃「冰箱年夜飯」多天…患腦膜炎進ICU　醫直指冰箱殺手

▲李大爺將年夜飯冰在冰箱多日。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者廖翊慈／綜合報導

中國湖南一名64歲的李大爺春節後，捨不得丟掉年夜飯剩菜，將飯菜冷藏後連吃多日，21日突然頭暈、頭痛，短短半天內高燒、抽搐且意識混亂，送醫後確診李斯特菌性腦膜炎。院方指出，「冰箱殺手」李斯特菌具「耐低溫」特性，即使放進冰箱仍可能存活並繁殖，提醒民眾別把冰箱當保險箱，剩菜若處理不當，恐成嚴重感染源。

據《紅星新聞》報導，湖南省第二人民醫院重症醫學科近日接診上述病例。家屬表示，過年後家中剩菜不少，李大爺捨不得倒掉便放冰箱保存，連續吃了好幾天，起初只是覺得不舒服，還以為是普通感冒或沒休息好，沒想到症狀迅速加劇，甚至出現認不清家人的情況，才緊急就醫。

▲李大爺反覆熱剩菜來吃。（示意圖／Pixabay）

重症醫學科主任醫師呂學文解釋，李斯特菌全名為「單核細胞增生李斯特菌」，在自然界中普遍存在，最大特點是「耐冷」，多數細菌在4℃低溫環境下會停止生長甚至死亡，但李斯特菌不僅能在冰箱存活，還可能緩慢繁殖，因此又被稱為「冰箱殺手」，常見風險食物包含，未經高溫消毒乳製品、冷藏熟食、剩菜剩飯、冰淇淋等。

醫師指出，免疫力正常者感染後可能無症狀，或僅出現類似感冒、腸胃炎的不適；但孕婦、老年人、免疫功能低下者則風險更高，細菌可能穿過腸道屏障，與血腦障壁侵入中樞神經系統，引發李斯特菌性腦膜炎，出現高熱、劇烈頭痛、嘔吐、抽搐與意識障礙等症狀，此類腦膜炎病死率相對高，一旦懷疑，需盡快腰椎穿刺抽取腦脊液檢驗，並立即使用對李斯特菌有效、且能穿透血腦障壁的抗生素治療，否則可能導致嚴重腦水腫、腦疝，甚至留下偏癱、癲癇等後遺症。

院方提醒，高危險族群家中若有孕婦、長者或慢性病患者，保存與食用剩菜更要謹慎。剩菜剩飯再次食用前，務必徹底加熱（中心溫度達70℃以上並持續2分鐘），冰箱也應定期清潔並落實生熟分開、密封保存，若出現高燒、劇烈頭痛、嘔吐，尤其合併嗜睡、精神狀態改變或抽搐等情形，切勿在家自行當感冒硬撐，應立即前往急診就醫。