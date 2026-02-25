前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救：失蹤11個月了

▲陳男曾任國軍陸軍兩棲偵察營（俗稱海龍蛙兵）。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

社群平台Threads近日有一則尋人貼文，一名匿名網友透露，退役陸軍海龍蛙兵陳穎陞於2025年，受另一名網紅邀請前往瑞士，回程在香港轉機後即失聯，至今失蹤長達11個月，家屬已報案並被列為失蹤人口，「他是我很重要的朋友，因為沒有辦法了，只好上網求助」。由於貼文為匿名發布，事件真實性引發熱論。

轉機香港後失聯



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads發文，陳男曾任國軍陸軍兩棲偵察營（俗稱海龍蛙兵）上尉輔導長，退伍後轉職為健身教練。2025年陳男接受健身模特網紅邀約，前往瑞士，「回程時，仍有跟我們聯繫，但抵達香港後就消失了」，手機無法接通，社群帳號也停止更新。

原PO透露，陳男家人於2025年3月報案，至今已失蹤11個月，並被警方列為失蹤人口，「若有人知道他在哪裡，請讓我們知道，他家人們都非常擔心，他是家中獨子。已經找了很多警察朋友幫忙，都找不到人，請大家幫忙分享出去。拜託了！」

原PO表示，20歲就認識陳男，「他是我很重要的朋友，因為沒有辦法了，只好上網求助，拜託大家了！」擔心公開露面會有人身安全的問題，因此辦了新帳號匿名發文，但他強調，「以上內文皆屬實，希望大家能幫忙找到陳穎陞」，並附上警政署失蹤人口名單資料佐證。

實際到陳男的IG查看，最後一篇貼文停在2025年1月21日，Threads的最後一篇貼文則是2025年3月28日。陳男在Threads上PO文，貼出機票，於3月26日從桃園機場搭飛機到香港，隔天再飛往法蘭克福機場，抵達後再搭車前往鹿特丹，「從香港到法蘭克福再到鹿特丹的路上，只能說我現在非常臭，屁股快爛掉」、「有27-29號在荷蘭的台灣人嗎～第一次去歐洲生怕迷路的人類需要協助」。

截至目前為止，尚未有官方單位對此案公開說明。