「藝享雲林」再次啟動　精彩主題重磅回歸

▲「藝享雲林」邁入新的一年，今年影視放映主打「熱血、在地、傳承」三大亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

備受鄉親好評的年度藝文盛事「藝享雲林」即將在2026年重磅回歸！雲林縣政府今（25）日邀請職棒啦啦隊成員蓁蓁、米奇及鎮西國小棒球隊帶來開場舞，正式宣佈今年度活動全面升級，將以轉播《2026 WBC世界棒球經典賽》打頭陣，並端出含金量極高的金馬入圍強片與大師講座陣容，邀請鄉親免費入席。

縣長張麗善表示，「藝享雲林」邁入新的一年，今年影視放映主打「熱血、在地、傳承」三大亮點。三月首場活動特別安排《2026WBC世界棒球經典賽》，3/5、3/6、3/7、3/8日連續四場賽事轉播，直接回應鄉親對棒球的熱愛。這不僅是延續2024年中華隊勇奪世界冠軍的熱潮，更是再一次團結雲林的時刻。

縣府透過大銀幕轉播賽事，讓鄉親不用出遠門、不用搶票，就能與全台球迷同步吶喊，展現雲林對體育支持的熱情永不熄滅，為台灣英雄注入最強的應援力量，張縣長期待並祝福中華隊挺進總決賽，繼續為台灣爭光，雲林縣政府於中華隊進8強3/14、4強3/16及總決賽3/18同樣會在大禮堂現場轉播。

縣長張麗善指出，在名人講座方面，今年陣容堪稱「大師級視野跨界」，3月由在地文學家古蒙仁以「一枝筆，翻轉了我的人生」為題，分享恆心與毅力；4月中天主播黃韵筑將暢談「從音樂系到主播檯」的跨界力量；6月則邀請巧新科技董事長黃聰榮分享在地企業觀點。下半年更有台數科董事長廖紫岑與知名歷史學家楊渡接力開講。



此外，適逢口湖鄉生命鬥士鄭豐喜逝世51週年，今年10月特別安排播映經典電影《汪洋中的一條船》，這本書原名為《汪洋中的破船》已列為雲林縣「永久縣書」陳列在文化處圖書館大廳，為鎮館之寶。鄭豐喜先生不屈服於命運，苦讀向學，勵志奮鬥的生命歷程，實為青年楷模，1974年3月榮獲救國團青年獎章。

張麗善縣長強調，「藝享雲林」活動讓縣民體驗不同面向藝文活動，學習各界楷模成功經驗，深化文化素養及自身能力。新聞處處長陳其育補充，透過「藝享雲林」影像與對話，希望喚醒雲林人的集體記憶與驕傲。從應援中華隊、鄭豐喜的堅毅精神，到在地影視作品在國際影展發光，都展現了雲林豐沛的文化能量。

▲雲林縣政府今（25）日邀請職棒啦啦隊成員蓁蓁、米奇及鎮西國小棒球隊帶來開場舞，正式宣佈今年度活動全面升級。（圖／記者游瓊華翻攝）

