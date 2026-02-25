蔣萬安推「育兒減工時」！高市府推小夜型托育　是否跟進給答案了

▲蔣萬安宣布推出「育兒減少工時計畫」。（圖／記者李毓康攝）



記者許宥孺／高雄報導

台北市長蔣萬安今（25）日宣布推出「育兒減少工時計畫」，凡家中有12歲以下子女的台北市家長，在企業同意不減薪的前提下，每天可減少1小時工時，市府將補助企業8成的薪資差額。面對北市祭出新政，高雄市政府則強調，目前採取多元托育措施，包含首創全國的24小時定點托育，將參考各界經驗持續研議最適合在地產業的友善政策。

台北市長蔣萬安表示，北市3月1日開始，會有育兒減少工時計畫，涉籍於台北育有12歲以下的孩子，爸爸媽媽在企業不減薪的情形，有需求的時候可以減少工作1個小時，市府可以補助盼能減少家長的負擔，讓家長逐漸找回時間安排的主導權。在經費上，以北市府目前既有的公務預算來支應，如果必要，也會考慮預備金。

台北市勞動局補充，凡是登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、且有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時的措施（延後1小時上班或提早1小時下班），且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請，申請期間為3月1日至6月30日止。

高雄前金區大同社會住宅是全國第一個24小時臨托服務據點。



對此，高雄市政府則表示，北高產業結構不同，勞工上下班出勤方式亦有差別，為兼顧不同產業特質與勞工出勤方式，高市府採取多元措施促進勞工權益及產業發展。高雄市長期致力協助親職勞工完善育兒及托育措施，依114年執行成效，100人以上企業完善托兒設施及措施比例己逾99%。

社會局部分，目前已設立29處定點計時托育據點，並預計於鳳山、楠梓等地持續增設，前金定點更首創全國提供24小時服務。為因應多元就業，114年5月起推動「小夜型定點托育」，提供朝10晚9的月托服務，家長可透過線上平台即時媒合多元托育服務型態，彈性支援育兒生活。

高市府強調，會參考各界意見，以及國內外多元友善育兒職場的措施與經驗，並且考量不同產業屬性勞工需求、合理經費配置及效益最大化等面向借鏡評估，持續研議與滾動適合高雄市產業的友善育兒職場政策。