　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

互動超甜！「璃來龍」首回應兩人關係　三浦：他退役我也會退

記者陳宛貞／綜合外電報導

米蘭冬奧花式滑冰日本金牌組合「璃來龍」三浦璃來、木原龍一歸國後於25日舉行記者會，談到奪金後的心情與未來規劃。木原透露曾邀請搭檔一起開露營車橫越美國，卻被三浦以「我只會睡覺」為由婉拒，令現場眾人忍俊不禁。

綜合《富士新聞網》等日媒，33歲的木原先前曾提到想開露營車橫越美國，被問及具體計畫時稱他打算在春夏之間前往，之前曾和一名國中同學聊過要完成這個夢想。他也笑稱，「我有邀請三浦，但她拒絕我說，『我只會在車上睡覺，所以不去了』。」

他身旁的三浦則說明，由於她沒有駕照，加上長年往返加拿大訓練，反而更想在日本國內旅遊，目前已安排好兩天一夜的國內行程。

▲▼三浦璃來、木原龍一25日舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 木原龍一、三浦璃來24日歸國，隔天舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

兩人在2019年組成搭檔，當時木原一度考慮退役，遇見三浦後形容那是「被雷打到」的感覺。此次冬奧雙人滑冰項目，他們在短曲僅排名第5，卻在長曲以158.13分創下歷史新高，最終大逆轉奪下日本史上首面金牌。

他們尚未決定是否繼續征戰4年後的下一屆冬奧，但三浦表態，「木原選手退役時我也會退役，絕對不會跟其他人組隊。」未來兩人都希望當上教練，為日本培育更多雙人滑冰選手。

記者會尾聲，主持人詢問兩人的真實關係，而木原回答，「應該算是戰友吧」；三浦則形容，「已經超越那些了，就像家人一樣，在一起是理所當然的事」，最後笑著說，「就留給各位自由想像囉。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電「抓去關」警報解除　證交所：今日未達注意股標準
國中師嗆「你媽是慰安婦嗎」　教育處介入了
徐若熙明穿軟銀球衣對戰中華隊！點名最想對決張育成
6檔明起「抓去關」　新名單曝光
台股再飆史詩級天量　外資買超前10名一文看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

互動超甜！「璃來龍」首回應兩人關係　三浦：他退役我也會退

女被7男持刀「輪流性侵」　男友遭壓制逼看過程

不考慮其他搭檔！三浦璃來：木原引退時也將是我退場時刻

高市早苗：密切關注川普新關稅　承諾穩定落實5500億美元投資

要抓馬杜洛！美飛官「腿部中彈」仍英勇迎敵　獲頒榮譽勳章

遊韓注意！爆紅「杜拜巧克力Q餅」81家違規　驗出1菌超標恐中毒

連續3天停業！東京晴空塔持續進行檢修作業　電梯故障20人受困

比爾蓋茲致歉！稱與艾普斯坦往來犯大錯　認了外遇2俄女

訪中敏感時刻！美韓聯合軍演「自由之盾」3月登場　規模縮減引關注

人體素描騙脫衣！　日本獸父性侵12歲養女「7年洩慾數十次」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

互動超甜！「璃來龍」首回應兩人關係　三浦：他退役我也會退

女被7男持刀「輪流性侵」　男友遭壓制逼看過程

不考慮其他搭檔！三浦璃來：木原引退時也將是我退場時刻

高市早苗：密切關注川普新關稅　承諾穩定落實5500億美元投資

要抓馬杜洛！美飛官「腿部中彈」仍英勇迎敵　獲頒榮譽勳章

遊韓注意！爆紅「杜拜巧克力Q餅」81家違規　驗出1菌超標恐中毒

連續3天停業！東京晴空塔持續進行檢修作業　電梯故障20人受困

比爾蓋茲致歉！稱與艾普斯坦往來犯大錯　認了外遇2俄女

訪中敏感時刻！美韓聯合軍演「自由之盾」3月登場　規模縮減引關注

人體素描騙脫衣！　日本獸父性侵12歲養女「7年洩慾數十次」

陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

海研會AEO供應鏈安全人員訓練班首期招生　政府提供80%以上補助

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

做錯小心窮一整年！「現代版」初九禁忌讓你輕鬆避開眉角

年後崩潰！護理師一家7口5人中B流　9月嬰染黴漿菌「咳到不喝奶」

花崗國中師失言！嗆「你媽是慰安婦嗎」還戰網友　教育處介入了

台積電「抓去關」警報解除　證交所：今日未達注意股標準

《英雄聯盟》CFO輔助2274「想去LPL」遭轟　粉絲傻眼：你看你成績

健保今年砍藥價36.15億　受關稅影響「金額、品項」皆史上最少

王貞治現身大巨蛋引騷動　談台灣棒球「變更強的意識很強烈」

【這後台太硬！】帶愛貓回老家秒黏虎爺「貼貼」不肯走　網笑：是在告狀嗎？

國際熱門新聞

比爾蓋茲致歉：與艾普斯坦往來犯大錯

川普拜登都曾警告　紐時：矽谷忽視台海風險

華爾街一哥驚見「2008金融海嘯」前恐怖景象：對手正在做傻事

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

在白金漢宮也敢　安德魯找女按摩脫到全裸

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

台積電ADR大漲4.25％！　AI又翻紅美股全收高

認了！高市早苗贈自民黨議員「當選賀禮」

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

聯大決議挺烏克蘭領土完整　美國棄權

法院遇殺子仇人　父衝上去壓地暴揍

南韓22歲蛇蠍女「AI試毒」奪2命！　IG追蹤暴增破萬

最靠近台灣！日本與那國島將部署飛彈部隊

旅遊網紅教「飯店咖啡機洗內褲」炎上　IG回應了

更多熱門

相關新聞

不考慮其他搭檔！三浦璃來：木原引退時也是我退場時

不考慮其他搭檔！三浦璃來：木原引退時也是我退場時

在米蘭冬奧花式滑冰雙人項目中，為日本勇奪金牌的三浦璃來與木原龍一，今（25日）出席日本記者俱樂部的記者會。面對這對被暱稱為「璃來龍」的黃金搭檔，外界除了關注其賽場表現，對兩人的深厚羈絆也充滿好奇。

余睿任閉幕式掌旗官　中華隊冬奧之旅落幕

余睿任閉幕式掌旗官　中華隊冬奧之旅落幕

Ice Baby寫歷史！台灣雙人雪車初體驗

Ice Baby寫歷史！台灣雙人雪車初體驗

終結美24年金牌荒　劉美賢冬奧封后

終結美24年金牌荒　劉美賢冬奧封后

為1cm打玻尿酸！女醫曝小弟弟這size就夠用

為1cm打玻尿酸！女醫曝小弟弟這size就夠用

關鍵字：

冬奧花式滑冰日本金牌璃來龍奪冠

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彭佳慧回應了！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

最不會社交三大星座！

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面