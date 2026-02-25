互動超甜！「璃來龍」首回應兩人關係　三浦：他退役我也會退

記者陳宛貞／綜合外電報導

米蘭冬奧花式滑冰日本金牌組合「璃來龍」三浦璃來、木原龍一歸國後於25日舉行記者會，談到奪金後的心情與未來規劃。木原透露曾邀請搭檔一起開露營車橫越美國，卻被三浦以「我只會睡覺」為由婉拒，令現場眾人忍俊不禁。

綜合《富士新聞網》等日媒，33歲的木原先前曾提到想開露營車橫越美國，被問及具體計畫時稱他打算在春夏之間前往，之前曾和一名國中同學聊過要完成這個夢想。他也笑稱，「我有邀請三浦，但她拒絕我說，『我只會在車上睡覺，所以不去了』。」

他身旁的三浦則說明，由於她沒有駕照，加上長年往返加拿大訓練，反而更想在日本國內旅遊，目前已安排好兩天一夜的國內行程。

▲ 木原龍一、三浦璃來24日歸國，隔天舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

兩人在2019年組成搭檔，當時木原一度考慮退役，遇見三浦後形容那是「被雷打到」的感覺。此次冬奧雙人滑冰項目，他們在短曲僅排名第5，卻在長曲以158.13分創下歷史新高，最終大逆轉奪下日本史上首面金牌。

他們尚未決定是否繼續征戰4年後的下一屆冬奧，但三浦表態，「木原選手退役時我也會退役，絕對不會跟其他人組隊。」未來兩人都希望當上教練，為日本培育更多雙人滑冰選手。

記者會尾聲，主持人詢問兩人的真實關係，而木原回答，「應該算是戰友吧」；三浦則形容，「已經超越那些了，就像家人一樣，在一起是理所當然的事」，最後笑著說，「就留給各位自由想像囉。」