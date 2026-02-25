　
社會 社會焦點 保障人權

北市名店「冰櫃女屍案」！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐清死因

▲北市冰櫃女屍案相驗，死者兒子、老公悲痛現身。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲北市冰櫃女屍案相驗，死者兒子、老公悲痛現身。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市文山區某知名餐廳24日驚傳離奇命案！警消接獲報案，指稱該店內大型冷凍冰櫃內有一名女子倒臥其中且已明顯死亡，隨即派員趕赴現場處理，發現死者為在該店工作近30年的69歲劉姓女子，而劉女受困於零下10多度的冰櫃逾12小時，遺體被發現時已結凍，檢警於當日傍晚5時許會同法醫相驗，卻因遺體仍未退冰，連死亡時間都推算不出來，家屬已同意擇日解剖釐清死因。

警消24日上午10時40分接獲報案，趕抵該餐廳現場發現劉女陳屍冰櫃內，隨即展開調查。初步了解，劉女23日晚間自住處騎腳踏車外出，稱要外出找朋友，卻在晚間約10時許抵達餐廳後，自行持鐵門鑰匙進入店內，並脫下厚外套，僅著長袖長褲進入一樓大型冷凍冰櫃，餐廳其他員工24日上午要備料時發現，冰櫃門無法打開，緊急請鎖匠破壞「緊急開鎖裝置」後，赫見劉女倒臥冰櫃門口，已明顯死亡。

▲台北市文山區某知名餐廳發生女員工陳屍冰櫃案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲案發現場畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，69歲劉女在該店工作近30年，與同事相處正常，而冷凍庫門內部設有緊急開門裝置，位置就在死者頭部上方，但劉女受困期間並未撥打手機求助，疑因失溫導致死亡。

檢方24日傍晚5時許針對劉女遺體進行相驗，雖劉女遺體已離開冷凍庫約7小時，但因遺體長時間處於零下10多度環境，至相驗時仍未退冰相當僵硬，連死亡時間都無法判定，僅能檢視外觀，尚未發現遭外力攻擊或其他傷痕，初步排除他殺嫌疑，家屬已同意擇日進行解剖，進一步確認確切死因。

02/23 全台詐欺最新數據

223 1 0638 損失金額(元)

冰櫃女屍名店死亡女員工解剖

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

