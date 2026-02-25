雨天emo是真的！一變天就焦慮、想吵架　快用3招心情秒放晴

▲起床看到下雨就覺得心情糟透了！（圖／取自pexels）

看著窗外連綿不斷的陰雨，你是否也感到胸口悶悶的、提不起勁，甚至莫名感到焦慮與煩躁？別以為這只是單純的「心情不好」，心理醫學研究指出，天氣變化確實會影響大腦化學物質的分泌，這種現象在醫學上與「季節性情緒失調」息息相關。

為什麼雨天會焦慮？大腦裡發生了這件事

從生理機制來看，下雨天之所以讓人「心累」，主要受以下三大因素影響：

血清素濃度下降：陽光是合成「快樂荷爾蒙」血清素的重要媒介，根據《哈佛醫學院》（Harvard Medical School）的研究，缺乏日照會導致血清素濃度降低，進而引發情緒低落、焦慮、食慾增加甚至睡眠障礙。

褪黑激素失衡：陰雨天光線昏暗，大腦的松果體會誤以為夜晚降臨，分泌過多的褪黑激素，這讓你整天感到昏昏欲睡、精神委靡，才會產生「大腦醒不來」的感覺，也是焦慮的原因之一。

負離子與氣壓變化：暴雨前夕的低氣壓會影響人體的自律神經系統，可能誘發偏頭痛或胸悶，而潮濕的環境也會增加體內的重擔感，讓人在生理不適的狀況下，心理耐受度跟著降低。

「雨天焦慮」的高危險群

並非每個人都會受雨天影響。心理學家艾琳·艾融博士（Dr. Elaine Aron）提出的「高敏感族群」（Highly Sensitive Person, HSP）理論指出，約有15～20%的人神經系統較為敏銳。這類人對於光線、濕度、環境音等環境刺激的波動反應更強，如果你發現自己在雨季特別容易與伴侶爭吵、工作效率低落，那麼你可能就是受天氣牽動情緒的「氣象敏感者」。

三招自救法：在家也能「製造陽光」

面對揮之不去的陰霾，精神科醫師與心理諮商師建議透過以下方式，主動奪回情緒主控權：

打造「光療」環境：既然外面沒太陽，就自己創造，在家中或辦公位換上暖色調的強光燈泡，或使用光療燈。增加室內亮度能抑制褪黑激素過度分泌，有效提振精神。

補充營養素：多攝取富含維生素D以及色胺酸的食物，如鮭魚、雞蛋、香蕉、鮮奶、堅果。色胺酸是血清素的前驅物，能幫助大腦合成快樂因子，平衡雨天的負面情緒。

環境除濕與感官轉換：濕度過高會增加心理焦慮，開啟除濕機將濕度控制在50%～60%之間也有幫助，並搭配柑橘類、薄荷等清新香氛，透過嗅覺刺激交感神經，打破大腦的昏沉感。

並在心理上「接受雨天」，將雨天視為「放鬆」的日子，透過閱讀、泡澡或冥想轉移注意力，若低落情緒持續超過兩週且影響生活，建議尋求專業心理諮商協助。