不考慮其他搭檔！三浦璃來：木原引退時也將是我退場時刻

▲三浦璃來（左）與木原龍一（右）冬季奧運拿下金牌。（翻攝自riku9111 IG）

在米蘭冬奧花式滑冰雙人項目中，為日本勇奪金牌的三浦璃來與木原龍一，今（25日）出席日本記者俱樂部的記者會。面對這對被暱稱為「璃來龍」的黃金搭檔，外界除了關注其賽場表現，對兩人的深厚羈絆也充滿好奇。

記者會中，三浦璃來感性地回顧了結成搭檔至今7年來的點滴，坦言雖然經歷過許多艱辛時刻，但最終能獲得個人賽金牌與團體賽銀牌，讓她由衷感到喜悅；木原龍一也提到，直到踏上日本國土後，才真正感受到「奪金」的真實感。

▲三浦璃來斷言自己早已決定，當木原選手選擇引退時，也將會是她退下冰場的時刻。（翻攝自riku9111 IG）

對於退役與否的後續動向，木原龍一表示由於奧運後行程滿檔，至今無暇與自身對話，兩人也還未正式坐下來商討未來的規劃，因此現階段仍是未知數。然而，三浦璃來對此展現了堅定的立場，她斷言自己早已決定，當木原選手選擇引退時，也將會是她退下冰場的時刻，絕不會考慮與其他人重組搭檔繼續選手生涯，這份堅信不移的信賴感令現場印象深刻。

記者會尾聲，主持人幽默地詢問兩人，外界常將他們看作感情深厚的兄妹、摯友或是默契十足的夫妻相聲拍檔，究竟「璃來龍」的關係定義為何？

▲究竟「璃來龍」的關係定義為何？兩人溫馨回應。（翻攝自riku9111 IG）

對此，三浦璃來溫馨地回應，兩人的相處早已像家人般自然，在一起是理所當然的事；木原龍一則笑著補充，雖然平時也會激烈爭吵，關係不單純只是戰友，但最後他仍語帶保留地以「剩下的就請大家發揮想像力」作為總結，為這段充滿默契的關係留下了耐人尋味的註解。



