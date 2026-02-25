交通部擬整頓「天價拖吊費」最重罰50萬　法令拚年底上路

▲交通部主秘沈慧虹說明未來將訂定拖吊車定型化契約應記載及不得記載事項。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節有民眾愛車拋錨烏來山區，聯繫拖車業者拖往新店維修，短短10公里卻被開價10萬元，桃園也有電動機車拖吊2公里遭收5.1萬。交通部要出手整頓天價拖吊費亂象，邀集22縣市討論「拖吊車定型化契約應記載及不得記載事項」，草案拼下半年出爐，今年底前上路，若違規且屢次不改善最重可罰5萬到50萬元。

中央地方合作訂定基本底線 規範揭露資訊

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部主秘沈慧虹說明，近日不同縣市出現拖吊車輛消費糾紛，交通部將主動出擊與地方政府合作，訂定相關定型化契約應記載及不得記載事項，保障消費者權益，也不希望業者被污名化，未來將有明確的權利義務機制，訂定基本的底線。

她指出，依據《消費者保護法》第17條規定，政府可為預防消費糾紛、保護消費者權益，訂定定型化契約的「應記載或不得記載事項」，針對資訊揭露部分，明確規範哪些內容必須載明、哪些不公平條款不得出現，讓契約更透明。

沈慧虹表示，交通部今邀業務單位開會後，拍板未來將邀集22縣市政府共同討論，並參考公路局與高公局過往管理經驗，完成「應記載或不得記載事項」內容後，依法辦理預告程序，送行政院消保會及法制單位審議，最後由行政院公告。未來業者若使用定型化契約，必須將消保法規定的應記載與不得記載事項納入。

費率不統一 地方政府可自訂

至於費率是否統一訂定，沈慧虹表示，「應記載或不得記載事項」草案將不涉及費率訂定，因各地道路條件、城鄉差距、業者數量與服務範圍不同，但地方政府可以自行決定是否加訂基本費率範圍或更細緻的契約規範，交通部未來優先處理應記載與不得記載事項草案，費率部分仍由地方政府依情況處理。

▲「天價拖吊費」事件頻傳 。（資料照／記者陳以昇翻攝）

沈慧虹表示，「拖吊車定型化契約應記載及不得記載事項」實施後，若未來再發生拖吊消費糾紛，可依《消費者保護法》處理，消保官和消保機制將有依循可介入處理。

違反規定且屢次不改正 最高可罰50萬

根據消保法規定，若違反相關定型化契約應記載及不得記載事項，主管機關可令其限期改正，屆期不改正可罰3萬到30萬元，經再次令其限期改正且再度屆期不改者，可罰5萬到50萬元，並得按次處罰。

沈慧虹強調，保障消費者權益不代表拖吊業者一定有錯，仍有許多業者循規蹈矩。政府的責任是把權利義務講清楚，建立制度，讓雙方都有依據。交通部預計下半年完成草案預告，若順利完成法制作業，今年底前可上路實施。