7款LINE免費貼圖來了！「有免費熊大」新角色萌爆了

▲ LINE貼圖限時下載中。（圖／網友茉莉提供）



網搜小組／劉維榛報導

熊大有新朋友了！ LINE最新上架7款免費貼圖，包括嗚比的朋友、Team Taiwan中華隊加油、胖極、美保貓貓等。最特別的是，用戶加入LINE貼圖最前線就能獲得「鄭重介紹熊大的新朋友們」貼圖，可愛小狗是幽默感十足的Lazy Tail Club成員，快來一鍵下載吧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

LINE發票管家 × 嗚比的朋友｜下載請點



下載期限：2026年3月18日

下載條件：透過「LINE發票管家」綁定手機條碼

使用效期：90天

鄭重介紹熊大的新朋友們｜下載請點



下載期限：2026年3月23日

下載條件：加入「LINE貼圖最前線」官方帳號好友

使用效期：90天

Team Taiwan中華隊加油｜下載請點



下載期限：2026年3月26日

下載條件：加入「TeamTaiwan中華棒球代表隊」官方帳號好友

使用效期：90天

LINE購物 × 胖極｜下載請點



下載期限：2026年3月25日

下載條件：加入「LINE購物」官方帳號好友

使用效期：90天

安美諾 × 小圓帽：春日亮白時光｜下載請點



下載期限：2026年3月26日

下載條件：加入「AMIINO安美諾」官方帳號好友

使用效期：180天

LINE購物品牌名店 × 美保貓貓｜下載請點



下載期限：2026年3月22日

下載條件：加入「LINE購物品牌名店」官方帳號好友

使用效期：90天

馬弟與你一起無畏前行｜下載請點



下載期限：2026年3月26日

下載條件：加入「德骨馬牌輪胎Continental」官方帳號好友

使用效期：180天