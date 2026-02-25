　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7款LINE免費貼圖來了！「有免費熊大」新角色萌爆了

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲ LINE貼圖限時下載中。（圖／網友茉莉提供）

網搜小組／劉維榛報導

熊大有新朋友了！ LINE最新上架7款免費貼圖，包括嗚比的朋友、Team Taiwan中華隊加油、胖極、美保貓貓等。最特別的是，用戶加入LINE貼圖最前線就能獲得「鄭重介紹熊大的新朋友們」貼圖，可愛小狗是幽默感十足的Lazy Tail Club成員，快來一鍵下載吧。

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

[廣告]請繼續往下閱讀...

LINE發票管家 × 嗚比的朋友下載請點

下載期限：2026年3月18日
下載條件：透過「LINE發票管家」綁定手機條碼
使用效期：90天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

鄭重介紹熊大的新朋友們下載請點

下載期限：2026年3月23日
下載條件：加入「LINE貼圖最前線」官方帳號好友
使用效期：90天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

Team Taiwan中華隊加油下載請點

下載期限：2026年3月26日
下載條件：加入「TeamTaiwan中華棒球代表隊」官方帳號好友
使用效期：90天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

LINE購物 × 胖極下載請點

下載期限：2026年3月25日
下載條件：加入「LINE購物」官方帳號好友
使用效期：90天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

安美諾 × 小圓帽：春日亮白時光下載請點

下載期限：2026年3月26日
下載條件：加入「AMIINO安美諾」官方帳號好友
使用效期：180天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

LINE購物品牌名店 × 美保貓貓下載請點

下載期限：2026年3月22日
下載條件：加入「LINE購物品牌名店」官方帳號好友
使用效期：90天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

馬弟與你一起無畏前行下載請點

下載期限：2026年3月26日
下載條件：加入「德骨馬牌輪胎Continental」官方帳號好友
使用效期：180天

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／財神爺繼續送1億　大樂透「發財7碼」出爐
吳中純尪心碎發聲！　13字悼愛妻
永豐銀前經理涉詐貸！公司聲明全文曝光
不斷更新／軟銀4局敲雙響砲！5比1逆轉兄弟
小確幸來了！雲端發票500元獎加碼　上半年「每期多70萬組」
吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看到通知先別關！LINE啟動「帳號健檢」宣導　沒做這步小心被盜

雨天emo是真的！一變天就焦慮、想吵架　快用3招心情秒放晴

7款LINE免費貼圖來了！「有免費熊大」新角色萌爆了

年後崩潰！護理師一家7口5人中B流　9月嬰染黴漿菌「咳到不喝奶」

台中免費流感疫苗明截止　市府急呼籲：運將快來打

蔣萬安推「育兒減工時」！高市府推小夜型托育　是否跟進給答案了

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救：失蹤11個月了

228連假「中部以北防雷雨」　鋒面接力雨下6天

交通部擬整頓「天價拖吊費」最重罰50萬　法令拚年底上路

腳踝僵硬怎麼辦？日本老師揭開「生鏽」3大原因　1個動作找回腳踝靈活度

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

看到通知先別關！LINE啟動「帳號健檢」宣導　沒做這步小心被盜

雨天emo是真的！一變天就焦慮、想吵架　快用3招心情秒放晴

7款LINE免費貼圖來了！「有免費熊大」新角色萌爆了

年後崩潰！護理師一家7口5人中B流　9月嬰染黴漿菌「咳到不喝奶」

台中免費流感疫苗明截止　市府急呼籲：運將快來打

蔣萬安推「育兒減工時」！高市府推小夜型托育　是否跟進給答案了

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救：失蹤11個月了

228連假「中部以北防雷雨」　鋒面接力雨下6天

交通部擬整頓「天價拖吊費」最重罰50萬　法令拚年底上路

腳踝僵硬怎麼辦？日本老師揭開「生鏽」3大原因　1個動作找回腳踝靈活度

快訊／財神爺繼續送1億　大樂透「發財7碼」出爐

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！台北國際烘焙展3/12南港登場、免費索票限時開搶

票房冠軍《陽光女子合唱團》　用歌聲唱出幸福的催淚神片

一出圓山站就看到10米柯博文　台北燈節「變形金剛主燈」點亮花博

前主播吳中純病逝「尪心碎發聲」　13字悼愛妻：摯愛已遠

江蕙攻蛋最終場「突當眾吞藥」！　「不唱大巨蛋」真實原因曝光　

腫瘤比女兒小！60歲媽「1cm竟是乳癌4期」　醫嘆：連肋骨都有

永豐銀前經理涉詐貸 公司曝：主動發現不法、4年前免職

看到通知先別關！LINE啟動「帳號健檢」宣導　沒做這步小心被盜

別想成為第二個大谷翔平！王貞治來台拋金句：要做獨一無二的自己

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

生活熱門新聞

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

過年完「同事1舉動」是離職前兆！過來人秒懂

2000元刮刮樂「1萬只中1000」！苦主：不敢相信

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

機車格「白線內畫黃線」！內行人解答：是金錢顏色

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

下不停！　首波春雨明爆發

雨擴全台！　連假大變天

即／01:23台南南化區規模4.3地震　最大震度3級

國中生教組長嗆網友媽慰安婦　校長回應

東石烤蚵吃到飽爆食物中毒

全台下2天！　連假溼答答

更多熱門

相關新聞

美短貓90度向後饋咖　神姿引熱議

美短貓90度向後饋咖　神姿引熱議

台中市2歲的美短貓「布布」被網友稱為「喵界瑜珈大師」，媽咪拍下牠用「不符合貓體工學」的角度坐在沙發上休息，看似是尾巴放在扶手上，其實是腳腳向後抬高，神奇的姿勢瞬間引發熱議。貼文發佈至今已經有超過14萬次的瀏覽數，融化一票雲端哥哥姐姐。

這LINE表情貼「不是地瓜球」　全場敲碗改名

這LINE表情貼「不是地瓜球」　全場敲碗改名

iPhone空間爆了！「超簡單9招」秒釋出20GB

iPhone空間爆了！「超簡單9招」秒釋出20GB

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

LINE免費「過年8款貼圖」！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

LINE免費「過年8款貼圖」！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

關鍵字：

免費貼圖下載熊大LINE限時可愛

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彭佳慧回應了！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

最不會社交三大星座！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面