民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！台北國際烘焙展3/12南港登場、免費索票限時開搶

▲▼2026台北國際烘焙暨設備展,台北國際烘焙展,烘焙,伴手禮,施坤河,張棋惠,武子靖,阮進添,南港展覽館,UIBC世界盃青年麵包大賽,亞洲烘焙高峰會,哈肯舖。（圖／業者提供）

▲集結全台與世界頂尖烘焙職人的「2026台北國際烘焙暨設備展」，即將於3/12～3/15在南港展覽館盛大登場，展前記者會也率先揭曉首屆「台北國際烘焙伴手禮大賽—就是愛餡」名次，由專業評審團對選出8款最具台灣特色的常溫夾心烘焙品，預計將成為此次烘焙展的亮點之一，未來也將掀起國際觀光客搶購熱潮！（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

讓全台甜點控與烘焙職人引頸期盼的盛事「2026台北國際烘焙暨設備展」，即將於2026/3/12～3/15在台北南港展覽館1館隆重登場。在正式開展前，主辦單位特別於2/25在台北世貿一館舉辦展前記者會，為即將到來的年度盛會暖身。現場除了預告展覽亮點，更舉辦「2026第一屆台北國際烘焙伴手禮大賽—就是愛餡」，邀請專業評審團隊從60間店家評選出「全台必吃8款露餡常溫夾心伴手禮」，成為足以代表台灣特色、連國際觀光客都必買的常溫夾心烘焙品！

「台灣麵包之父」施坤河領軍，跨界評審團規格寫下新高！
本次「就是愛餡」伴手禮大賽的評審陣容華麗，由享有現代台灣麵包之父美譽的施坤河親自坐鎮評審長，號召多位烘焙學界名師、藝術烘焙領域的世界麵包冠軍及頂尖金牌師傅共同組成業界規格極高的權威團隊，並攜手全能女星張棋惠、Taster 美食加 Liz 高琹雯以及知名YouTube頻道「厭世甜點店」拿拿摳等人，組成重磅級評審團。

施坤河在講評時分享，今年參賽作品在內餡風味的層次與平衡上都展現極高水準，他也特別點出，以往「有餡」的夾心餅乾少見「鹹味」設計，但今年有數組店家都交出令人驚豔的鹹味作品，既打破傳統框架，也讓人看到台灣烘焙業界無窮的研發能量。

重量級業界代表＆評審現身說法，解密2026烘焙展必看亮點！
台北市糕餅商業同業公會副理事長阮進添指出，今年烘焙展規模維持強勁生命力，共吸引370間廠商參展、使用超過1700個攤位。此次首屆舉辦的「伴手禮大賽」，也格外具有將台灣伴手禮推廣至國際的野心。「我們理監事團隊近年到日本、韓國等國家考察後發現，台灣的內餡工藝其實非常具有競爭力，舉辦這場伴手禮大賽，以及將『內餡』視為比賽重點的初衷，就是想讓台灣味走向國際。」因此他強調，符合參賽資格的伴手禮，必須擁有「常溫保存15天以上」的關鍵條件，「讓台灣的優質伴手禮不只能在國內賣，更能讓外國觀光客把台灣的味道帶回他們的國家！」

除了本土實力的展現，阮進添也揭露「2026台北國際烘焙暨設備展」多項亮點。例如每年都深受大眾喜愛的「烘焙名店街」展區，「我們今年做了些改變，讓參與名店街的店家透過展演活動，呈現他們的品牌價值跟產品亮點。今年也吸引到8個國家的廠商前來台灣參展，讓我們非常期待！」更令人矚目的是，世界級賽事「UIBC世界盃青年麵包大賽」也落腳於此次烘焙展中競賽，邀集包含德國在內的6國優秀選手同台較勁，期間更有「亞洲烘焙高峰會——國際論壇」開辦，匯聚世界冠軍及資深專業大師共同交流彼此對於烘焙的獨特詮釋。

▲▼（業配）台北國際烘焙暨設備展｜展前記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市糕餅商業同業公會副理事長阮進添。

台北國際烘焙暨設備展推廣大使與理監事代表武子靖也進一步透露，今年「亞洲烘焙高峰會」國際論壇的講習活動可看性極高，展覽第一天他將親自主持國際講習會，並力邀另外三位不同領域的世界冠軍，共同回顧過去一整年亞洲流行的烘焙趨勢。武子靖興奮分享，「我認為今年烘焙展與國際論壇的整體水準與品質都相當高，同步我們也安排了去年的世界冠軍，以及在義大利米蘭『世界盃聖誕麵包大賽』奪得總冠軍的團隊等，一起加入講習與展演活動！」對於一般的烘焙愛好者，武子靖也相當推薦到現場逛逛，「烘焙展涵蓋的面相非常多元，絕對可以滿足大家對於甜點或麵包的不同追求！」

▲▼（業配）台北國際烘焙暨設備展｜展前記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北國際烘焙暨設備展推廣大使與理監事代表武子靖。

身為首屆「就是愛餡」伴手禮大賽業外評審代表之一的全能女星張棋惠，無疑也是現場亮點之一。她謙虛笑言，其實很少人知道，她從自學摸索到出版食譜，接觸烘焙已邁入第17年。「當初受邀參加評審團，我其實不知道名單有誰，來到現場才發現，天啊！施坤河所長就坐在我左手邊！」此次評審團不只集結頂尖大師，更邀請張棋惠以及極具影響力的KOL加入。張棋惠表示，這樣的安排讓評選不再侷限於傳統的專業技術指標，而是能將觸角延伸到一般民眾的喜好。「這次評選，從產品口味、口感層次，甚至是包裝設計是否能在第一眼就讓人產生購買衝動，都是我們評審的重點。」她也自信表示，「我認為這次評審團所代表的各方專業度，真的非常強大！」

對於即將登場的烘焙展，張棋惠更以資深粉絲的身份大推，強調這不只是專業人士的聚會，新手小白也能在這裡找到適合自己的設備以及原料食材。她熱情喊話，「愛吃的人，能在烘焙展買到頂尖名店的點心以及此次獲獎的伴手禮，熱愛打造生活儀式感的人，現場也能找到各種適合廚房餐桌的質感盤架與器皿。」

▲▼台北國際烘焙暨設備展｜展前記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲首屆「就是愛餡」伴手禮大賽業外評審代表之一，全能女星張棋惠。

免跑全台，8家得獎名店即將進駐「2026台北國際烘焙暨設備展」！
「2026第一屆台北國際烘焙伴手禮大賽——就是愛餡」共選出金、銀、銅獎及五名優選，金獎由「哈肯舖」的「柚香柚蜜達克瓦茲」奪得！團隊以融入柚子酸香的天然奶油作為內餡，法式蛋白餅作為餅皮，再加入大量杏仁粉，外脆內鬆的口感，以及酸甜可口的輕盈味道，獲得評審一致好評。

▲▼（業配）台北國際烘焙暨設備展｜展前記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲哈肯舖以「柚香柚蜜達克瓦茲」獲得眾多評審一致推薦，贏得首屆伴手禮大賽的金獎殊榮！

銀獎得主為「千巧谷牛樂園」的「香橙榛金巧克力夾心餅乾」，銅獎得主為「南房狀元」的「南風捲起｜烏魚子禮盒」。優選的五項品牌與產品，分別為「品誼茶果子」的「法式鳳梨酥」、「超品起司烘焙工坊」的「櫻花蝦煙燻起司夾心餅」、「聖保羅烘焙花園」的「火龍果煙囪捲」、「聖瑪莉」的「鳳梨春茶牛軋餅」，以及「維格餅家」的「蔓越莓鳳梨S'more」。

對於熱愛品嚐烘焙美食的民眾而言，最吸睛的消息莫過於，包括金獎、銀獎、銅獎以及優勝等8家獲獎店家，都將全數進駐「2026台北國際烘焙暨設備展」。參觀者屆時不需要奔波全台各地，只要走一趟南港展覽館，就能在展場中一次買齊所有得獎作品，親自品嚐這些從激烈競爭中脫穎而出的台灣之光。

粉絲專屬好康！ETtoday專屬連結限時索票中
為了回饋ETToday廣大讀者，主辦單位特別提供專屬免費索票連結，即日起至2026/3/11晚間23:59止，只要透過專屬連結（https://chanchao.tw/2V2Dj2）完成線上索票程序，即可在展期內免費入場參觀乙次，如需參觀多日，則需取得不同代碼並完成索票。

主辦單位也溫馨提醒，所有線上索票皆採限時制，且僅限會員本人使用，逾期將失效，索票者請把握時間入場。無法提前索票的民眾，亦可於展覽期間，現場購買全票200元即可入場。這場集結全台頂尖職人與最新趨勢的年度派對，絕對是烘焙控、甜點迷2026開春期間一定要排定時間參與的感官盛宴。

《櫻桃小丸子》×《蠟筆小新》新漫畫4月3日驚喜登場

2026台北國際烘焙暨設備展台北國際烘焙展烘焙伴手禮施坤河張棋惠武子靖阮進添南港展覽館UIBC世界盃青年麵包大賽亞洲烘焙高峰會哈肯舖

