經典賽將登場！調查局跨界力挺TEAM TAIWAN　應援中華隊短片曝光

▲為TEAM TAIWAN前進WBC加油。（圖／翻攝自YouTube／法務部調查局）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



法務部調查局宣導影片再度出擊，不同於往年國家安全宣導影片，今年，調查局把「團結」意象帶進世界棒球經典賽。延續2024年我國在世界棒球12強賽脫穎而出，擊敗最強傳說日本隊奪得世界冠軍的氣勢，法務部調查局今（115）年春節祭出「為 TEAM TAIWAN 前進 WBC 加油」短片，目前上架於調查局YouTube頻道。

30秒的短片中，吸睛的是參與拍攝的50名素人演員，年齡從7歲至75歲不等，甚至有兩名外籍人士（印度籍及美國籍）亦自願參與應援。這些素人演員雖然沒有拍攝經驗，但憑著對於棒球的熱愛和支持國家隊的熱情，每人都在拍攝過程中，手持調查局為本次賽事所設計的 TEAM TAIWAN 應援毛巾，只見毛巾上的調查局吉祥物「查查」身著棒球裝，準備用力擊球的瞬間，搭配眾人齊聲吶喊「挺臺灣」，希望TEAM TAIWAN的冠軍傳說能夠和國家凝聚力一樣「Together」、「Forever」。

2026年世界棒球經典賽預賽將在3月5日至3月8日於日本東京舉行，法務部調查局期望這支短片能夠再度展現全國民眾對於棒球、對於國家的支持及熱愛，讓我們一起團結、共同「為臺灣加油」！