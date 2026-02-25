　
民生消費

快訊／萊爾富福袋「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　幸運門市曝

▲▼ 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富春節福袋今天抽出2名輝達股東。（圖／萊爾富提供）

生活中心／台北報導

萊爾富推出「馬年發財卡抽股票活動」，今（25）日下午抽出最大獎「500 股輝達（NVIDIA）股票」2名，依昨日輝達收盤價估算，單筆500股市值約新台幣302萬元，實際中獎股票價值將以辦理股票贈與轉帳前一日之輝達收盤價為準。

萊爾富今天下午在官方臉書粉絲專頁進行最後一場抽獎直播，全程由豫立國際法律事務所劉依萍律師現場見證，確保流程公開透明、公平公正，最終抽出2名「500股輝達（NVIDIA）股票」幸運得主，中獎抽獎編號分別為「0501250」與「0134123」，中獎門市分別為「竹塹關新店」、「永康榮總店」。

萊爾富指出，中獎名單將在2月26日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於3月12日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續股票贈與轉帳。

萊爾富自2024年首創新春福袋抽股票活動，從「金蛇年發財卡」到本次「馬年發財卡抽股票」，累計已送出28位台積電股東名額與2位輝達股票得主，其中包含台積電股票共8張、20位100股，以及2位輝達股票500股。若以目前收盤價估算，萊爾富福袋活動累計送出總價值約新台幣2600萬元的股票大禮。

全聯福袋抽367萬保時捷　3/19開獎

此外，全聯馬年福袋從大年初一開始在全台門市開賣，今年祭出全通路大獎額最高的豪華車種作為最大獎，分別為PORSCHE Macan EV（白，市價約367萬元/台），以及Mercedes-Benz GLA 180 摘星版（黑，市價約190萬元/台），讓消費者在過年試手氣的同時，也有機會把夢幻名車開回家。

全聯表示，所有抽獎序號將於3月19日晚間8點在「全聯八點檔」節目中，於全聯官方指定數位平台進行直播開獎。

▲▼全聯公布馬年福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯馬年福袋最大獎為PORSCHE Macan EV，市價約367萬元。（圖／記者林育綾攝）

前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」

