替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

在野黨不滿賴政府違法不編列軍人加薪及軍警消所得替代率提高等預算，讓115年度中央政府總預算案遲未交付委員會審查，但至今仍未見賴政府態度軟化。對此，國民黨立委徐巧芯今（25日）表示，在這時間點上，國民黨應該負責任告訴全民，2028第一個大選政見，無論誰參選，她認為就是軍人加薪、警消所得替代率部分，從今年1月1日起，軍警消應得的權益，如果國民黨2028勝選，這段時間全部補發給你，絕對不會少於一分一毫。

徐巧芯25日向《ETtoday新聞雲》表示，上會期軍人加薪法案、警消所得替代率提升法案，這些對我國社會防衛韌性有非常積極性幫助，但民進黨不願意面對，直接不執行，所以不管是總預算、軍購特別預算因此受影響而卡關。這時間點上，國民黨應該負責任告訴全民，今天民進黨雖不執行，但仍是三讀通過有效法律，所以國民黨2028第一個大選政見，無論誰參選，她認為就是「依法行政」，就是軍人加薪、警消所得替代率部分，不僅國民黨會執行且會補發。

徐巧芯表示，也就是說，從今年1/1日起，軍警消應得的權益，如果國民黨2028勝選，這段時間全部補發給你，「我們會回溯」，在做出這宣誓後，很多事情就可以往前走，這是國民黨跟民進黨在政策上極大不同。徐強調，「我們記得這筆帳，軍警消不用擔心」，只要國民黨執政，該還給你的權益，絕對不會少於一分一毫。

至於對外軍購部分，徐巧芯說，國民黨對國際的態度一定是「親美友日和陸」，概念從國民黨前主席朱立倫提出後，延續到包含民代、藍營支持民眾都很認同，不是像民進黨單押美國，還是希望跟大陸維持友善關係、尋求兩岸和平對話，但對於厚植國防實力，如果美國願意售賣我方合適武器，國民黨採開放且支持的態度，但她做為民代，一定要對內容監督。