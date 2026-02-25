　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

在野黨不滿賴政府違法不編列軍人加薪及軍警消所得替代率提高等預算，讓115年度中央政府總預算案遲未交付委員會審查，但至今仍未見賴政府態度軟化。對此，國民黨立委徐巧芯今（25日）表示，在這時間點上，國民黨應該負責任告訴全民，2028第一個大選政見，無論誰參選，她認為就是軍人加薪、警消所得替代率部分，從今年1月1日起，軍警消應得的權益，如果國民黨2028勝選，這段時間全部補發給你，絕對不會少於一分一毫。

徐巧芯25日向《ETtoday新聞雲》表示，上會期軍人加薪法案、警消所得替代率提升法案，這些對我國社會防衛韌性有非常積極性幫助，但民進黨不願意面對，直接不執行，所以不管是總預算、軍購特別預算因此受影響而卡關。這時間點上，國民黨應該負責任告訴全民，今天民進黨雖不執行，但仍是三讀通過有效法律，所以國民黨2028第一個大選政見，無論誰參選，她認為就是「依法行政」，就是軍人加薪、警消所得替代率部分，不僅國民黨會執行且會補發。

徐巧芯表示，也就是說，從今年1/1日起，軍警消應得的權益，如果國民黨2028勝選，這段時間全部補發給你，「我們會回溯」，在做出這宣誓後，很多事情就可以往前走，這是國民黨跟民進黨在政策上極大不同。徐強調，「我們記得這筆帳，軍警消不用擔心」，只要國民黨執政，該還給你的權益，絕對不會少於一分一毫。

至於對外軍購部分，徐巧芯說，國民黨對國際的態度一定是「親美友日和陸」，概念從國民黨前主席朱立倫提出後，延續到包含民代、藍營支持民眾都很認同，不是像民進黨單押美國，還是希望跟大陸維持友善關係、尋求兩岸和平對話，但對於厚植國防實力，如果美國願意售賣我方合適武器，國民黨採開放且支持的態度，但她做為民代，一定要對內容監督。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電「抓去關」警報解除　證交所：今日未達注意股標準
國中師嗆「你媽是慰安婦嗎」　教育處介入了
徐若熙明穿軟銀球衣對戰中華隊！點名最想對決張育成
6檔明起「抓去關」　新名單曝光
台股再飆史詩級天量　外資買超前10名一文看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安推「育兒日減1小時工時」　新北：將評估配套打造友善職場

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

徐巧芯親說明「芯版」軍購特別條例　編8700億買愛國者等武器

228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原始末：我還是有把錢退還

快訊／涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

北市推「育兒減少工時」試辦計畫！　蔣萬安：考慮動用預備金

韓國瑜關心攝護腺抓2小時　賴清德重申：合憲下「一定」赴立院報告

鄭習會3月12日登場？　國民黨斥謠言：鄭麗文那天要去國父紀念館

讓長輩回家不再是壓力！克服空間限制　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

蔣萬安推「育兒日減1小時工時」　新北：將評估配套打造友善職場

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

徐巧芯親說明「芯版」軍購特別條例　編8700億買愛國者等武器

228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原始末：我還是有把錢退還

快訊／涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

北市推「育兒減少工時」試辦計畫！　蔣萬安：考慮動用預備金

韓國瑜關心攝護腺抓2小時　賴清德重申：合憲下「一定」赴立院報告

鄭習會3月12日登場？　國民黨斥謠言：鄭麗文那天要去國父紀念館

讓長輩回家不再是壓力！克服空間限制　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

海研會AEO供應鏈安全人員訓練班首期招生　政府提供80%以上補助

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

做錯小心窮一整年！「現代版」初九禁忌讓你輕鬆避開眉角

年後崩潰！護理師一家7口5人中B流　9月嬰染黴漿菌「咳到不喝奶」

花崗國中師失言！嗆「你媽是慰安婦嗎」還戰網友　教育處介入了

台積電「抓去關」警報解除　證交所：今日未達注意股標準

《英雄聯盟》CFO輔助2274「想去LPL」遭轟　粉絲傻眼：你看你成績

健保今年砍藥價36.15億　受關稅影響「金額、品項」皆史上最少

王貞治現身大巨蛋引騷動　談台灣棒球「變更強的意識很強烈」

【連喊4次「順利」】張國煒出招撤換遺囑執行人　步出法庭：沒吵架

政治熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

韓國瑜示警國民黨「窒息危機」　林濁水讚：如此氣魄朝野獨一無二

無菸政策仍一堆菸蒂　她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲1次

「龍仔」沒骨折！　蔡其昌曝小熊隊態度：還需觀察

江啟臣遭質疑收割航線政績！　網刷一排「謝謝蔡其昌」

沈伯洋用塔羅牌算立法院未來2年！　示警「狀況不是很好」

網友質疑對美軍購不知買什麼　黃暐瀚：自己關在黑箱抱怨世界一片黑

郭正亮：綠想「造神鄭麗君」卻亂了　民進黨都不用選

卓榮泰喊「接受新式核能」　國民黨：親手推倒非核神主牌

藍優先法案出爐！「晶片國安法」防台積電外移　刪兄弟姊妹特留分

更多熱門

相關新聞

徐巧芯親說明「芯版」軍購特別條例　編8700億買愛國者等武器

徐巧芯親說明「芯版」軍購特別條例　編8700億買愛國者等武器

立法院預計3月6日把攸關1.25兆國防預算特別條例相關的草案全數交付委員會審查，國民黨立委徐巧芯今（25日）透露其版本預算上限編列約8600億元至8700億元，全為對外採購，區分「2+1」類別，規劃籌獲項目包括無人機、AI輔助與C5ISR系統、愛國者飛彈等建構「台灣之盾」品項，並設立監督機制，要求主管機關要把上年度的採購執行進度、隔年度的支用規劃跟預期目標達成情形，每年5月底前送書面立法院備查。徐巧芯說，國民黨不是擋軍購，而是在思考怎麼樣訂定條例，讓監督夠更清楚，但應是黨中央會參考她的相關提案內容後，是以

「無良公關」管理員遭判6月！　徐巧芯嗨喊：2年了終於還我公道

「無良公關」管理員遭判6月！　徐巧芯嗨喊：2年了終於還我公道

剛打贏「無良公關」　徐巧芯為誤植共諜照出庭

剛打贏「無良公關」　徐巧芯為誤植共諜照出庭

「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

春節救護增、火災降　台東消防局提醒元宵防災

春節救護增、火災降　台東消防局提醒元宵防災

關鍵字：

徐巧芯軍人加薪志願役所得替代率警消2028大選

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彭佳慧回應了！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

最不會社交三大星座！

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面