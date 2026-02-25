　
    • 　
>
地方 地方焦點

中華醫大馬躍新春團拜　祥獅獻瑞送祝福

▲中華醫大新春團拜，國軍舞獅社團蒞校演出祥獅獻瑞。（記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大新春團拜，國軍舞獅社團蒞校演出祥獅獻瑞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接丙午馬年開春，中華醫事科技大學25日上午11時在演藝廳舉辦「馬躍新春．萬馬奔騰」新春團拜活動。董事長陳智文與校長李碧娥帶領教職員工齊聚一堂，互道恭喜、共祈校運昌隆與師生平安健康。

▲中華醫大新春團拜，國軍舞獅社團蒞校演出祥獅獻瑞。（記者林東良翻攝，下同）
團拜活動由陸軍第八軍團三九化學兵群舞獅社團揭開序幕，在中尉郭柏陞帶領下，10位國軍弟兄舞動兩隻祥獅繞場演出，鼓聲震天、獅身翻騰，傳遞迎春納福的喜氣，也為校園注入活力與希望。精彩表演獲得全場熱烈掌聲，陳智文與李碧娥代表學校致贈開運紅包與感謝狀，表達謝意。

▲中華醫大新春團拜，國軍舞獅社團蒞校演出祥獅獻瑞。（記者林東良翻攝，下同）
循往例，校方準備開運紅包與台灣首廟天壇馬年紀念錢母，共發送400多份給教職員工，現場一度排起人龍，氣氛熱鬧滾滾，將團拜推向高潮。

▲中華醫大新春團拜，國軍舞獅社團蒞校演出祥獅獻瑞。（記者林東良翻攝，下同）
陳智文代表董事會向全校教職員生送上祝福，期許新的一年齊心齊力、如萬馬奔騰，為校務永續發展再創新局。李碧娥則感謝同仁對校務的付出，強調面對少子化挑戰，只要團結努力、提升辦學品質、用心培育人才，必能為學校開創更好成績。


活動最後，全體教職員合唱愛拼才會贏與你是我的花朵，彼此勉勵、互送祝福。學校亦準備滷麵、米糕、橘子與糖果分享，象徵大吉大利、甜甜蜜蜜，在溫馨歡樂氣氛中為新學期揭開序幕。

02/23 全台詐欺最新數據

前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮縣政府今日上午舉辦「花蓮縣政府暨115年春節員工團拜」，由洄瀾境民俗文化龍獅戰鼓團帶來氣勢磅礡的祥獅獻瑞與戰鼓演出，為新春揭開熱鬧序幕。縣長徐榛蔚、副縣長顏新章、秘書長饒忠及各局處首長齊聚一堂，向全體同仁拜年賀喜，並祈願新的一年花蓮風調雨順、百業興隆、縣政昌隆。

中華醫大攜手新營醫院簽MOU共培醫護人才推動智慧照護

中華醫大攜手新營醫院簽MOU共培醫護人才推動智慧照護

中華醫大拓展國際學術與印尼穆罕默德大學簽署MOU

中華醫大拓展國際學術與印尼穆罕默德大學簽署MOU

2026台灣國際馬拉松台南開跑中華醫大666人用腳步挺健康

2026台灣國際馬拉松台南開跑中華醫大666人用腳步挺健康

中華醫大馬躍新春團拜祥獅獻瑞

