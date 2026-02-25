　
社會 社會焦點 保障人權

新北毒酒駕激增　扣1295輛車「塞爆保管場」！爭取國有地擴建

▲▼新北市樹林區公有保管場空拍照 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市樹林區公有保管場空拍照 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局為防止三重分局警員黃瑋震、清水所所長劉宗鑫遭毒駕衝撞殉職的悲劇再度發生，針對毒、酒駕採取雷厲執法。隨著毒品唾液快篩試劑在去年底全面上路，查獲件數呈爆發式增長，導致全市保管場將近癱瘓。新北交大證實，目前扣押車輛已達1295輛，正緊急爭取樹林區國有土地撥用擴建，以確保執法量能不中斷。

根據新北市警局最新統計，自今年1月20日至2月13日的「大執法專案」期間，警方共取締酒、毒駕高達735件，與去年同期相比猛增487件，成長幅度驚人地達到196%。專案期間相關事故共發生21件，較去年同期減少3件（-13%），顯示強力取締確實發揮了實質的嚇阻作用，有效守護市民交通安全。

2025年11月20日開始使用「毒品唾液快篩試劑」，毒駕嫌犯無所遁形。截至今年2月23日止，新北市公有拖吊保管場所扣押的車輛中，毒駕車輛709輛（包含汽車185輛、機車516輛及其他車種）已全面超越酒駕車輛586輛（包含汽車82輛、機車492輛）。共計1295輛塞爆駐地與保管場，對基層分局造成龐大空間壓力。

面對「車位難求」的窘境，新北市警局交大已全面啟動分流調度機制，避免車輛過度集中。同時，在市府全力協助下，警方已向財政部國有財產署爭取撥用樹林公有拖吊場周邊約9500平方公尺（約2800坪）的國有土地。這項擴建計畫獲核准後，預計將大幅提升全市的扣車保管量能。

02/23 全台詐欺最新數據

前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」

