大陸 大陸焦點 特派現場

陸AI罵使用者「你媽個Ｘ」　官方認錯緊急校正！

▲▼陸AI罵使用者「你媽個Ｘ」　官方認錯緊急校正！（圖／翻攝IT之家）

▲AI生成出髒話拜年海報。（圖／翻攝IT之家）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名網友日前使用騰訊的AI助理「元寶」生成個人拜年海報，沒想到海報上卻出現了髒話「你媽的Ｘ」，令網友非常震驚。對此，元寶官方鄭重道歉，表示該情况是模型處理多輪對話時出現的異常輸出導致，目前已緊急校正相關問題、優化使用體驗。

網友發文表示，他在除夕夜使用元寶App生成拜年圖片，先後下達約 5 次生成指令，全程未使用任何違禁詞彙或誘導性表述，只有因為對生成效果不滿意而多次修改。

網友說，前幾次生成的圖片雖效果欠佳，但內容正常，最後一次修改後，圖片中原有的「新年快樂，仕途順遂」祝福標語，竟被換成「你媽個Ｘ」的辱罵性髒話。

對此，元寶官方在文章下回應，稱非常抱歉給用戶帶來不好的體驗，經確認該情況是模型處理多輪對話時出現的異常輸出導致，目前已緊急校正相關問題、優化使用體驗，並向用戶鄭重致歉。

這並非元寶首次出現 AI 辱罵使用者的情況，今年年初就有網友表示，在使用元寶App修改代碼時，多次收到「滾」「自己不會調嗎」「天天浪費別人時間」等侮辱性回應。

當時，元寶官方也同樣出面道歉，坦言在內容生成過程中，模型偶爾可能出現不符合預期的失誤，是元寶持續需要改進的地方，已啓動了內部排查和優化，會盡量避免類似情況。

▲▼陸AI罵使用者「你媽個Ｘ」　官方認錯緊急校正！（圖／翻攝IT之家）

02/23 全台詐欺最新數據

223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助詐貸4千萬遭搜索
快訊／「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　萊爾富幸運門市曝
快訊／吳中純女兒發聲「無法用言語形容的痛、想跟妳離開」
前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」

AI元寶騰訊髒話

