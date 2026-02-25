228連假「中部以北防雷雨」　鋒面接力雨下6天

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風減弱，溫度回升，後天及下周一接續有2道鋒面通過、東北季風南下，加上華南雲雨區影響，全台都有降雨機率，且雨勢預計持續到下周六。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天東北季風減弱，明天深夜到周五清晨又有一波鋒面通過，周五白天東北季風增強，周六加上華南雲雨區東移，各地降雨機率增加，下周日東北季風減弱，華南雲雨區持續影響，下周一另一波鋒面預計影響到下周六。

未來一周降雨趨勢，蔡伊其指出，明天桃園以北、東半部、恆春地區及中部以北山區有零星短暫陣雨，周五中部以北有短暫陣雨、局部雷雨或較大雨勢，東半部及恆春為短暫陣雨，南部山區為局部短暫陣雨，南部平地有零星雨，全台都有降雨機率。周六雨區範圍類似，但中部以北已無雷雨情形。

他表示，下周日中部以北、東半部及恆春有局部短暫陣雨，南部山區有零星短暫雨，南部平地多雲。下周一北部及宜蘭有短暫陣雨，東部及恆春為局部短暫雨，南部也有零星雨。下周二中部以北、宜蘭有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。下周三北部、東半部、中南部及恆春有局部短暫雨，中南部平地為零星短暫陣雨。

至於首波春雨報到時間，他指出，春雨為春天鋒面帶來的降雨，目前的降雨形態已經類似，但不會特別定義明確區間。

溫度方面，蔡伊其指出，未來一周低溫變化不大，各地都在17至21度，東北季風影響期間，北部及宜蘭高溫下降，明天高溫都有26至30度，周五至周六降為21至24度，下周日再回升為26至28度，下周二再下降為21至22度。

另外，他也說，周五馬祖地區有霧或低雲；明天至周六東半部沿海有長浪，提醒民眾留意。

