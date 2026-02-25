　
    • 　
>
地方 地方焦點

細胞治療邁向世界級　中國醫藥大學附醫獲全球通行證

▲美國AABB評核團隊來院進行細胞治療國際認證實地審查。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲美國AABB評核團隊來院進行細胞治療國際認證實地審查。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院近日通過全球權威機構AABB細胞治療認證，成為國內首家取得此項「全流程型」資格的醫學中心，象徵台灣在再生醫療、免疫細胞治療與幹細胞技術的品質管理已與國際最高標準接軌。院方指出，此認證涵蓋採集、製備、儲存、運送到臨床回輸完整流程，不僅是技術能力肯定，也代表臨床安全與可追溯性達到全球通行門檻。

院長周德陽表示，AABB成立於1947年，是國際輸血醫學與細胞治療領域最具公信力組織之一，取得認證須建置完整品質系統並通過實地查核。國內過去雖有機構取得部分項目認證，但多限於收集或保存領域，此次中醫大附醫通過的是涵蓋採集、檢測、篩選、處理、儲存、配送到臨床回輸與追蹤的全面認證，等同取得細胞品質的國際保證。

臨床實務面上，國際大型配對資料庫如National Marrow Donor Program在進行造血幹細胞移植合作時，通常僅接受通過AABB或FACT認證機構所製備的細胞樣本，因此認證不僅象徵品質，也直接影響跨國醫療合作資格。院方指出，取得資格後，未來可與國際醫學中心進行細胞治療與移植合作，提升台灣臨床能見度。

▲美國AABB評核團隊來院進行細胞治療國際認證實地審查。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中醫大附醫通過全國首家美國AABB細胞治療國際認證，校院務發展委員會執行長鄭隆賓、院長周德陽、血液幹細胞研究室暨組織庫主任葉士芃偕同AABB評核團隊與細胞治療中心團隊合影。（圖／記者游瓊華翻攝）

院方說明，醫院近年積極發展免疫與再生醫療，並與長聖國際生技股份有限公司合作推動新世代異體CAR-T療法CAR001，用於實體癌治療，該療法已獲美國FDA及台灣TFDA核准進入第二期臨床試驗。此外，院方亦執行多項免疫細胞治療，應用於重症癌症患者並納入此次認證範圍，使其成為目前國內唯一同時通過國際認證的癌症免疫細胞治療醫學中心。

醫療團隊指出，細胞治療品質關鍵在於製程穩定與環境控制，例如自體骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎的臨床觀察顯示，患者疼痛指數與關節功能評估均明顯改善，效果可持續半年至一年以上。透過國際標準流程監測，可確保細胞產品品質一致，減少臨床差異風險。

在移植醫學方面，醫師表示傳統異體骨髓移植存在排斥風險，但若透過高精度細胞篩選與剔除技術，可降低併發症並縮短恢復期；此類高門檻製程亦通過此次認證審查。院方強調，這項成果代表國內病患未來無須出國，即可接受符合國際規範的先進細胞治療。院方表示，取得認證並非終點，而是品質管理持續精進的起點。

 

