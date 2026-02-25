台東暖心愛玉店拾金不昧　警通知領回失主才知皮夾掉了

▲台東關山員警與愛玉店合力助失主安心返程。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局與在地店家通力合作，於25日上午成功協助一名北部旅客迅速尋回遺失皮夾，從遺失到發還僅約20分鐘，皮夾內新台幣1萬7528元及證件分毫未失，展現警民合作效率與小鎮人情溫暖。

據了解，該名旅客專程前往關山體驗小鎮慢活風情，並至網路知名愛玉店品嚐在地美食，疑因一時疏忽，將皮夾遺落在店內座位桌上而未察覺，用餐後隨即前往舊關山火車站拍照打卡，準備搭車離開，而店家於整理環境時發現皮夾，確認內有重要證件與現金後，擔心失主焦急，立即送往對面的關山聯合所報請警方協助。

值班警員陳奕樺受理後，依規定清點皮夾內物品，內有健保卡、國民身分證及現金新台幣1萬7528元等財物，隨即透過警政系統查詢資料並成功聯繫失主。旅客接獲電話通知時才驚覺皮夾遺失，得知已由警方妥善保管，立刻自火車站折返警所領回。從遺失至發還僅約20分鐘，財物完整無缺。

失主對於店家拾金不昧的義行及警方迅速協助深表感謝，頻頻向員警與店家道謝，直言台東濃厚人情味令人感動，也為此次旅程留下溫馨回憶。

關山警察分局表示，民眾外出旅遊時，常因拍照、用餐或移動過程中一時疏忽而遺落隨身物品，提醒民眾務必隨時留意財物安全。同時也感謝在地店家展現高度公德心，第一時間將拾得物送交警方處理，共同維護社會良善風氣。此次事件不僅展現警民合作效率，更體現關山純樸小鎮的溫情與信任。