　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

防事故也防詐騙　太麻里警面對面守護長輩

▲太麻里警強化長者交安與防詐意識。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲太麻里警強化長者交安與防詐意識。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

大武警分局太麻里分駐所近日前往太麻里鄉泰和社區活動中心，主動關懷長者生活起居與安全狀況，並辦理交通安全暨反詐騙宣導活動。透過面對面交流與實例分享，加強長者自我保護觀念，提升高齡族群交通安全意識與防詐能力，守護日常生活安全。

宣導過程中，員警以淺顯易懂方式，搭配實際案例說明常見交通事故成因，提醒長者外出散步或騎乘交通工具時，務必遵守交通規則，穿著明亮衣物並注意來車動向，特別強調「路口停、看、聽」的重要性，以降低事故風險。同時提醒，清晨及夜間視線不佳時更應提高警覺，避免因一時疏忽發生危險。

在反詐騙宣導方面，警方針對近期常見詐騙手法進行解析，包括假投資高獲利詐騙、假冒親友急需用錢、假交友真詐財等類型，逐一說明詐騙話術與關鍵徵兆，協助長者辨識異常情況。員警並提醒，如接獲可疑來電或訊息，切勿急於匯款或提供個人資料，可立即撥打「165反詐騙專線」查證，或就近向派出所尋求協助，避免落入詐騙陷阱。

大武警分局表示，高齡者為交通事故與詐騙案件的高風險族群，透過深入社區及關懷據點辦理宣導，不僅能即時回應長者疑問，也有助拉近警民距離、建立互信基礎。未來將持續結合社區資源，辦理多元宣導活動，強化交通安全與防詐觀念，攜手守護長者安全，共同營造安心、友善的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助詐貸4千萬遭搜索
快訊／「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　萊爾富幸運門市曝
快訊／吳中純女兒發聲「無法用言語形容的痛、想跟妳離開」
前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 元宵節萬人吃平安

細胞治療邁向世界級　中國醫藥大學附醫獲全球通行證

中華醫大馬躍新春團拜　祥獅獻瑞送祝福

崑山科大新春團拜喜迎豐收年　權威評比佳績開創新局

台東暖心愛玉店拾金不昧　警通知領回失主才知皮夾掉了

防事故也防詐騙　太麻里警面對面守護長輩

長者寒冬迷途　台東警分局合作無間迅速助團圓

推動生命教育　台南市跨域整合社區醫療強化心理支持

韓籍遊客南迴公路爆胎　太麻里警協助排除困難

2026桃園燈會今起開跑　3大展區交通資訊一次看

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

雲林馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 元宵節萬人吃平安

細胞治療邁向世界級　中國醫藥大學附醫獲全球通行證

中華醫大馬躍新春團拜　祥獅獻瑞送祝福

崑山科大新春團拜喜迎豐收年　權威評比佳績開創新局

台東暖心愛玉店拾金不昧　警通知領回失主才知皮夾掉了

防事故也防詐騙　太麻里警面對面守護長輩

長者寒冬迷途　台東警分局合作無間迅速助團圓

推動生命教育　台南市跨域整合社區醫療強化心理支持

韓籍遊客南迴公路爆胎　太麻里警協助排除困難

2026桃園燈會今起開跑　3大展區交通資訊一次看

小巨蛋見證不敗神話！世界室內拔河錦標賽3月開戰、男女隊誓言守金

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」逮3外籍女　看護都下海兼差

今年首次航海人員測驗　即日起開放下載測驗通知書

宋晟睿請纓回母隊先發　平野慎重安排：拜託不要受傷

交通部出手整頓天價拖吊費亂象　法令拚年底上路

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」　正片一刀未剪遭炎上

低階、低價 MCU/PMIC漲風起　資源排擠下的漲價行情

MSCI台股成分股的投資密碼　台股總市值突破百兆

台股釐清國際3大變數　美國新關稅違憲？美民負擔將降

高市早苗：密切關注川普新關稅　承諾穩定落實5500億美元投資

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

帶猛犬闖兒童公園溜滑梯　民眾嚇傻

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

2026台灣國際蘭展2/27登場雙展齊發展現花卉科技力

A1死亡數大減近45％台南持續深化道安策略不鬆手

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

永慶高中學測開紅盤　雙料榜首翁少宸鎖定醫學系

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

陳亭妃馬年小提燈亮相蝴蝶蘭、珍奶、虱目魚全入燈

富采攜手華山送暖200份年菜陪孤老安心過年

協同中學學測出滿級分狀元

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

曾坐輪椅蓋章快閃　游忠鈿病逝

更多熱門

相關新聞

長者寒冬迷途　台東警分局合作無間迅速助團圓

長者寒冬迷途　台東警分局合作無間迅速助團圓

台東警察分局中興派出所日前受理王姓民眾報案，指稱家中高齡母親外出務農後遲未返家，家屬四處尋找未果，憂心不已，於是向警方請求協助。

韓籍遊客南迴公路爆胎　太麻里警協助排除困難

韓籍遊客南迴公路爆胎　太麻里警協助排除困難

首跨出六都！苗栗雲林台東392戶中央社宅招租　放寬兄弟姊妹共住

首跨出六都！苗栗雲林台東392戶中央社宅招租　放寬兄弟姊妹共住

身騎白馬過三關　饒慶鈴邀同仁迎向台東博覽會

身騎白馬過三關　饒慶鈴邀同仁迎向台東博覽會

知本森林遊樂區與嘉明湖步道　遊客穩定成長

知本森林遊樂區與嘉明湖步道　遊客穩定成長

關鍵字：

宣導警察台東

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

彭佳慧回應了！

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

最不會社交三大星座！

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面