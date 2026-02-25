防事故也防詐騙　太麻里警面對面守護長輩

▲太麻里警強化長者交安與防詐意識。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

大武警分局太麻里分駐所近日前往太麻里鄉泰和社區活動中心，主動關懷長者生活起居與安全狀況，並辦理交通安全暨反詐騙宣導活動。透過面對面交流與實例分享，加強長者自我保護觀念，提升高齡族群交通安全意識與防詐能力，守護日常生活安全。

宣導過程中，員警以淺顯易懂方式，搭配實際案例說明常見交通事故成因，提醒長者外出散步或騎乘交通工具時，務必遵守交通規則，穿著明亮衣物並注意來車動向，特別強調「路口停、看、聽」的重要性，以降低事故風險。同時提醒，清晨及夜間視線不佳時更應提高警覺，避免因一時疏忽發生危險。

在反詐騙宣導方面，警方針對近期常見詐騙手法進行解析，包括假投資高獲利詐騙、假冒親友急需用錢、假交友真詐財等類型，逐一說明詐騙話術與關鍵徵兆，協助長者辨識異常情況。員警並提醒，如接獲可疑來電或訊息，切勿急於匯款或提供個人資料，可立即撥打「165反詐騙專線」查證，或就近向派出所尋求協助，避免落入詐騙陷阱。

大武警分局表示，高齡者為交通事故與詐騙案件的高風險族群，透過深入社區及關懷據點辦理宣導，不僅能即時回應長者疑問，也有助拉近警民距離、建立互信基礎。未來將持續結合社區資源，辦理多元宣導活動，強化交通安全與防詐觀念，攜手守護長者安全，共同營造安心、友善的生活環境。