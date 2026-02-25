推動生命教育　台南市跨域整合社區醫療強化心理支持

▲台南市推動跨域合作，強化校園心理健康支持系統。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局2025年度推動友善校園「建立與社區、醫療機構合作網絡計畫」，整合教育、社區及醫療專業資源，深化校園心理健康與生命教育支持系統，本計畫由中西區協進國小、東區德高國小、新營區新進國小、後壁國中及土城高中等5校共同辦理，依各校特色與學生需求發展多元課程，逐步建構「校園—家庭—社區—醫療」支持網絡。

市長黃偉哲表示，隨著社會環境快速變遷，學生在成長過程中面臨情緒調適、人際互動與壓力因應等挑戰。校園不僅是學習場域，更是守護學生身心健康的重要防線。透過結合在地社區組織與醫療機構專業人員，將心理健康資源引入校園，提升學生、教師與家長的心理健康識能與因應能力，是市府推動友善校園與生命教育的重要策略。

教育局長鄭新輝指出，計畫兼具預防、支持與轉介功能，內容涵蓋學生心理健康與生命教育講座、小團體輔導、親職教育課程、教師輔導增能研習及講座後專業諮詢服務。學生課程主題包含人際衝突、情緒調適、網路使用、情感關係、自我覺察與自我照顧；家長與教師則透過講座與實務諮詢，學習親子溝通技巧與學生情緒行為辨識策略，強化家校合作力量。

課程亦融入情緒覺察體驗、校園危機事件後自我照顧、青少年情緒狀態辨識與精神科用藥知能講座，以及生活美學與藝術療育元素，引導學生在日常生活中找到抒發與自我表達方式。透過案例分享、情境討論與體驗活動，提升親師生對心理需求的覺察與回應能力，參與人次累計達數百人，獲家長與教師肯定。

協進國小表示，心理師入校帶領學生小團體與親職講座，讓學生在安全氛圍中學習情緒表達與人際溝通，也協助家長以更理解與支持方式陪伴孩子成長；德高國小指出，「情緒芳療親職講座」深獲家長好評，家長能將情緒覺察與溝通技巧運用於家庭生活，改善親子互動品質。

教育局強調，未來將持續鼓勵更多學校與社區、醫療機構攜手合作，從預防、支持到轉介，全面守護學生身心健康，落實以學生為本的教育理念，讓孩子在關懷與支持中安心成長。