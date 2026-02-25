　
國際

高市早苗：密切關注川普新關稅　承諾穩定落實5500億美元投資

▲▼ 日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲ 川普對全球祭出15%關稅，高市早苗25日稱密切關注美方措施影響。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗25日在參議院接受各黨代表質詢時強調，將密切關注美國川普政府為取代對等關稅祭出的新關稅措施影響，「將高度關注美國政府的應對，以及對日美協議造成的影響」，並在3月訪美會晤川普時重申兩國對「自由開放的印太」的堅定承諾，進一步鞏固與川普的信賴關係。

日美達成5500億美元投融資協議

綜合《共同社》等日媒，高市在答詢中說明，日美雙方已達成總額5500億美元（約新台幣17.8兆元）的對美投融資協議，首批項目聚焦天然氣發電領域，第二波項目也在協調中，強調此次投資「不僅有助確保日本經濟安全保障，也能促進經濟成長」，將穩定落實相關承諾。

反制中國稀土管制 南鳥島2026年測試開發

針對中國稀土出口管制，高市強調，日本將與理念相近的國家攜手合作，「推動供應來源多元化，打造不依賴特定國家的強韌供應鏈」，同時宣布將在小笠原村南鳥島周邊進行稀土開發實證試驗，預計2026年度完成測試後評估實用化可能性。

高市坦言日中關係存在難題，但正因如此「溝通至關重要」。對於「台灣有事」相關發言使兩國關係降溫，她強調將持續從國家利益角度出發，冷靜且妥善應對。

2年內食品消費稅歸零　夏季前完成報告

此外，她重申2年內食品消費稅歸零政策，若獲在野黨支持，夏季前將可完成跨黨派國民會議中期報告，財源將不仰賴特例公債。眾議院預算委員會已敲定2月27日起展開2026年度預算案實質審議。

