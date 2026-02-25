韓籍遊客南迴公路爆胎　太麻里警協助排除困難

▲韓籍遊客南迴公路爆胎，警方伸出援手。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

大武警分局太麻里分駐所警員張景智日前執行守望暨定點交通管制勤務，駐守於台9線395K松子澗路段時，一名神情焦急的韓國籍旅客牽著機車前來求助，表示騎乘機車行經該路段時突遇爆胎，車輛無法繼續行駛，所幸人員未受傷。

張員見狀立即上前關心，先將旅客引導至安全處所，協助檢視車輛狀況並安撫情緒。適逢春節期間，多數機車行公休，張員隨即主動聯繫多家業者尋求協助，惟均暫無法即時支援。考量該名韓籍旅客人生地不熟，加上連假期間交通接駁不便，若長時間滯留路旁恐有安全疑慮，張員遂先行將其載返派出所休息，並提供飲水等必要協助，確保其人身安全。

返回所內後，張員持續透過各方管道聯繫資源，並協助旅客與其在台友人取得聯繫，共同尋求支援。經多方協調後，終於成功聯繫到願意協助處理的機車行業者，由業者駕車前往太麻里分駐所會合。期間，張員從旁協助溝通說明，確保雙方充分了解車輛狀況及後續處理方式，隨後由車行人員載同該名韓籍旅客前往機車停放地點完成維修，順利排除爆胎問題，使行程得以繼續。

該名韓籍旅客對警方在春節期間仍積極奔走、耐心協助深表感謝，頻頻道謝，對台灣警察的熱心與效率留下深刻印象。

大武警分局表示，未來將持續秉持「視民如親」的服務精神，主動關懷並即時協助用路人排除突發狀況。無論本國民眾或外籍旅客，只要在轄區內遇有困難，警方都將於第一時間伸出援手，讓來到台東的每一位旅人，都能感受到台灣濃厚的人情味與安心、安全的治安環境。