腳踝僵硬怎麼辦？日本老師揭開「生鏽」3大原因　1個動作找回腳踝靈活度

▲現代人常因久坐或走路姿勢不正確導致腳踝僵硬。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

許多人常感到腳踝緊繃、轉動不順，所謂「腳踝僵硬」，指的就是周邊肌肉或韌帶組織失去彈性，導致關節活動範圍縮小。日本網站《Trill》文章中提到，瑜珈老師高橋香奈子（高橋かなこ）指出，現代人的生活習慣與缺乏正確發力，正是造成腳踝「生鏽」的主因。她在文中解釋了哪些日常行為會悄悄偷走腳踝的靈活度，並分享如何在居家環境中，透過簡單的伸展運動找回輕盈的步伐，你也有這個困擾嗎？趕快一起看下去！

腳踝變硬的三大主因

[廣告]請繼續往下閱讀...

原因一：正確發力不足，腳踝使用率比想像中低

首先，最常見的原因是「沒能正確運用腳踝」。現代生活中，人們已鮮少使用蹲式馬桶或跪地擦地板，關節活動機會大幅減少。此外，若走路時沒有確實做出足部的屈伸動作，而是習慣拖著腳走，就會讓腳踝逐漸失去柔軟度。特別是愛穿靴子或高跟鞋的族群，腳踝關節往往處於受限狀態，長期下來，周邊肌肉與肌腱自然會變得緊繃。

原因二：久坐與代步工具，運動量嚴重不足

長時間伏案辦公或出門總是以車代步，已成為許多人的生活常態。腳踝是行走與運動時極為關鍵的關節，一旦缺乏運動，周邊組織就會乾澀硬化。這不僅會限制動作範圍，更可能導致日常活動平衡感變差，進而增加跌倒或扭傷的風險。

原因三：不可避免的生理因素：老化

隨著年齡增長，體內的膠原蛋白與彈力蛋白等結締組織會逐漸減少，使得肌肉與關節的靈活性衰退。加上年長者常因肌力下降或血液循環不良，讓腳踝周邊更易僵硬；若再加上運動量隨年紀增長而遞減，腳踝硬化的情況就會更加惡化。

居家自救法：從「伸展阿基里斯腱」開始

想要提升腳踝柔軟度，規律的健走相當有效。但對於平時沒有運動習慣的人來說，突然要建立運動習慣或許壓力太大，建議可以先從在家就能做的簡單伸展開始：

地板伸展：阿基里斯腱放鬆操

1、採正跪坐姿（金剛坐），將其中一隻腳的膝蓋立起。

2、雙手輕扶地面或置於立起的那隻腳膝蓋上。

3、背部保持挺直，將上半身重心緩緩前傾。注意：前方腳跟千萬不可離開地面！

4、感受後方阿基里斯腱的伸展，停留約2秒後回正。重複此動作10次。

透過這種規律的輕緩伸展，就能逐步找回腳踝的靈活度，讓腳步不再沉重。