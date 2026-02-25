　
大陸 大陸焦點 特派現場

上海再放寬房市限購政策　非本地籍居民購房門檻降低

▲▼上海五一人潮。（圖／CFP）

▲上海外灘。（圖／CFP）

文／中央社

為促進房市回穩，上海再度放寬房地產限購政策，包括縮短非滬籍（上海籍）居民購買外環內住房的社保繳納或個人所得稅年限、持「上海市居住證」滿5年者即使沒有在上海繳納社保或個稅也可購房。

澎湃新聞報導，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局等5部門25日聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」，進一步調減住房限購政策，並優化住房公積金貸款政策，自26日起實施。

調減住房限購政策方面，一是對非上海戶籍居民家庭或成年單身人士購買外環內住房的，購房所需繳納社會保險或個人所得稅的年限，調整為購房日前連續繳納滿1年及以上。

二是在上海市繳納社會保險或個人所得稅滿3年及以上的非上海市戶籍居民家庭或成年單身人士，在執行現有住房限購政策基礎上，可在外環內增購1間住房。

三是持「上海市居住證」滿5年及以上的非滬籍居民家庭或成年單身人士，在上海市限購1間住房，無需提供繳納社保或個稅證明。

▲▼上海五一人潮。（圖／CFP）

按照上述規定，非滬籍居民家庭或成年單身人士，自購房之日前在本市連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的，在外環外購買住房不限間數，在外環內限購1間住房；連續繳納社會保險或個人所得稅滿3年及以上的，在外環內限購2間住房。持「上海市居住證」滿5年及以上的，在全市範圍內限購1間住房。

上海這項通知還優化住房公積金貸款政策，包括適度提高住房公積金最高貸款額度，以及優化貸款間數認定，並擴大多子女家庭購房支持範圍。此外，還對上海市戶籍居民家庭中的子女成年後，購買住房屬於成年子女家庭唯一住房者，暫免徵收個人住房房產稅。

報導引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，這次政策充分說明非滬籍家庭在上海購房的門檻進一步降低，在非滬籍家庭滿足1年社保的情況下，之前的政策僅可認購外環外的住房，而現在則擴大至全市。

嚴躍進還表示，政策調整前，對於從事城市基礎服務、或企業總部設在外地的人員，其或因未在上海繳納社保而無購房資格。此次「新七條」立足支持此類在滬穩定居住群體購房需求導向。預計此類增量政策將發揮積極效應，進一步促進房地產市場的平穩健康發展。

上海

