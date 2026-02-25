免費營養午餐掀討論　沈震南：財劃法不公才是關鍵

▲沈震南指出，財劃法分配結果對台南不利，應重新檢討制度。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期社群平台熱議「營養午餐全面免費」是否衝擊台南市整體財政，民進黨台南市第八選區議員參選人沈震南25日表示，問題核心從來不在營養午餐是否免費，而是在新版《財政收支劃分法》分配結果對台南明顯不利，導致制度性資源失衡。

沈震南指出，新版財劃法上路後，台北市獲配總額達1149億元，淨增加442億元；台南市則為491億元，淨增加169億元，光是「增加額度」即為台南的2.6倍。他質疑資源分配向北傾斜，讓北部城市有更充裕空間推動各項社福與補助政策，南部卻需在有限增額中同時支應偏鄉教育、基礎建設與社會福利，壓力沉重。

沈震南表示，若未來台南財政面臨壓力甚至必須舉債，關鍵在制度性分配不均，而非地方是否願意照顧孩子。他呼籲藍白立委不應在中央通過對南部不利的版本，卻在地方要求大幅加碼福利，形同「一手壓縮財源、一手高喊加碼」。

談及營養午餐政策，沈震南指出，台南自辦率已提升至94%，居六都之冠，並推動偏鄉學校中央廚房化及營養師把關。他認為，家長更在意的是品質與多樣性，而非是否全面免費；若在整體財源不足情況下推動全額補助，恐造成經費長期僵化，反而不利食材升級與供餐品質改善。

沈震南強調，真正對孩子好的政策，是在有限資源中提升品質，而非口號式全面免費。他呼籲，財政分配應回歸公平正義原則，讓統籌分配款真正反映城鄉差距與發展需求，重新檢討財劃法分配機制，為台南爭取應有資源。