社會 社會焦點 保障人權

濟公的高粱也照偷！男1天來3次被抓包　1次抱2罈賊樣全都錄

▲▼ 。（圖／靈隱寺提供）

▲台中霧峰山區靈隱寺大年初六一天遇到小偷光顧3次。（圖／靈隱寺提供）

記者許權毅／台中報導

台中霧峰靈隱寺供奉濟公師父，大年初六卻遇到小偷上門，先扮成信眾裝乖，卻偷偷把要供奉的2罈高粱酒偷走，還一天來了3次，過程中還雙手合十向神明拜拜，最終被當場抓包，竟然「不演了」，把廟方人員的機車騎走。

▲▼ 。（圖／靈隱寺提供）

▲該名竊賊一早就先拿走2罈金門高粱。（圖／靈隱寺提供）

事情發生在大年初六，位在霧峰區民生路山區的靈隱寺遇到不速之客，一名中年男子凌晨5點多跑來，在未對外開放的「草茅神居」中，竊走2罈5公升的金門高粱、1瓶洋酒，隨即落跑。

▲▼ 。（圖／靈隱寺提供）

▲▼該名竊賊早上7點叫了計程車二度到場，結果疑似人潮太多不敢下走，在現場佯裝拜拜。（圖／靈隱寺提供）

▲▼ 。（圖／靈隱寺提供）

廟方人員說，早上7點多，小偷又搭計程車來到現場，疑似想要「大搬家」，結果發現廟裡上香拜拜人潮太多，只好作罷，還假裝是信眾，在廟門口雙手合十虔誠拜拜，取信現場人員；傍晚5點多，又改搭白牌車到場，結果廟方人員從監視器發現異樣，當場要攔人，該名男子嘴上說「不是我！」卻直接把現場一台廟方人員未熄火的機車騎走。

▲▼ 。（圖／靈隱寺提供）

▲傍晚5點，該名竊賊被抓包，現場直接把廟方機車騎走。（圖／靈隱寺提供）

該名竊賊沿著廟內山路，一路往山區騎乘，警方跟守望相助隊員擴大搜尋，至今仍無法找到下落。據了解，該名男子不常在廟內出沒，但是疑似是通緝犯身分。

靈隱寺總務簡先生直言，這些酒都是信眾拿來要供奉給濟公師父的，沒想到該名男子連神明的酒也敢偷，不斷燒香拜拜或是跟住持聊天，裝得很像是信眾。因為機車也被偷走，決定要報警，目前還沒找到人。霧峰警分局則回應，目前循線仍在擴大搜尋中。

02/23 全台詐欺最新數據

223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」

濟公的高粱也照偷！男1天來3次被抓包　1次抱2罈賊樣全都錄

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」逮3外籍女　看護都下海兼差

台中霧峰濟公小偷偷竊靈隱寺

