　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯親說明「芯版」國防特別條例　編8700億買愛國者等武器

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院預計3月6日把攸關1.25兆國防特別條例相關的草案全數交付委員會審查，國民黨立委徐巧芯今（25日）透露其版本預算上限編列約8600億元至8700億元，全為對外採購，區分「2+1」類別，規劃籌獲項目包括無人機、AI輔助與C5ISR系統、愛國者飛彈等建構「台灣之盾」品項，並設立監督機制，要求主管機關要把上年度的採購執行進度、隔年度的支用規劃跟預期目標達成情形，每年5月底前送書面到立法院備查。她強調，國民黨不是擋軍購，而是在思考怎麼樣訂定條例，讓監督夠且更清楚。

行政院去年底提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆國防特別條例），分8年執行，但因藍白反對遲無法在立法院付委審查。民眾黨1月底提「黨版」，預算上限匡列僅4000億元，並於同月30日一讀；而徐巧芯作為外交國防委員會立委，她也擬定好一個版本，但國民黨團打算由智庫參考、彙整意見，統一提出一個國民黨版。根據立法院朝野黨團昨協商結論，所有攸關該軍購的特別條例都將於3月6日一讀，交付外交國防委員會與財政委員會審查。

針對徐巧芯自提的軍購特別條例，徐25日向《ETtoday新聞雲》表示，為了避免最後美國沒有賣我方武器的預算，流用到國內產製，變成貪汙的溫床，所以她的提案主軸是「對外採購以特別預算處理，國內產製則回歸年度一般預算編列」，任何對國外的採購都可以使用，不過售賣我國武器的基本上就是美國。

在對外採購特別條例上，徐巧芯指出，她會更具體釐清採購的武器裝備，但不會細到哪一種品項，所以她是區分成「2+1」類別，第一類是「無人機載具及其反制系統和智慧科技」，包含攻擊型無人機、濱海型無人機、AI輔助與C5ISR系統等，預算編列600億元；第二類是「精準火砲彈藥及防空指揮系統」，包含建構「台灣之盾」方面，包括海馬士多管火箭彈系統、愛國者飛彈等，預算編列7500億元；至於「+1」的部分，是尚未提出的「台美合作計畫」，是保留國民黨跟美國繼續深入討論的空間，在具體了解情況後，會再另案提出，不過會編列約500億元至600億元。

徐巧芯說，為何要分門別類？舉例來說，編列600億元採購無人機，這筆錢只能用在這個範圍內，不能拿去買炸彈、子彈，這就是國會監督的一個角度，也是國民黨自提版本的方向。

有關監督機制上，徐巧芯表示，她的草案明定主管機關要把上年度的採購執行進度、隔年度的支用規劃跟預期目標達成情形，在每年5月底前提出書面報告備查，並送到立法院；也就是說，每年你花多少錢買武器裝備、每年預計要來多少，然後達成情況是如何，這些每年要寫報告到立法院讓大家有知的權利，「所以雖然我沒有說每年一編，但是說你的就是今年用的錢、明年用的錢還有你目前的籌獲進度，你都必須要每年說明」。

徐巧芯指出，未來具體審查時候，還會再提出條例採購項目原則上採「軍售」辦理，而非「商購」，因為商購的方式，在沒有非常專業的人才能夠去評估下，跟對方軍火商的互動過程經常會有各種舞弊，可能會收受回扣或被詐騙等問題；另外，即使是軍購，也要談到能夠列入每年度的貿易順逆差額裡面。

徐巧芯：我的內容比行政院版本還要清楚很多

徐巧芯指出，行政院原本有一個可怕之處，就是「國內外混合」，等於1.25兆是可以在7個項目裡面流用，如果美方根本沒有要賣我方，這1.25兆可以直接轉為對國內的採購，但並不違反條例。她透露，據她了解，原本第二波報價書會在1月中下旬公布，但後來拖到2月，現在可能又會拖到「川習會」後，才會告知我方要賣的品項、金額，所以最後如果對方沒有賣，她的條文就規定沒有辦法去動這筆帳上的錢，但原本行政院版卻可能流用去買茶葉行的東西、裝潢公司的炸藥，這是她要在法律上杜絕發生的情況。

徐巧芯強調，她的特別條例草案內容比她所看到的行政院版本還要清楚很多，且院版的監督機制非常少，不過國民黨要了解大概採購的有哪些項目、具體金額多少，而不願意受到民進黨政府蒙騙，塞入很多應該回編到一般常規預算的採購。

不過，談及自己版本會否跟國民黨併案，還是皆送入程序委員會？徐巧芯說，據說明天會提出正式版本，但她完全沒看過，「我一定會這個尊重、會支持」，應該就是黨中央會參考她的相關提案內容後，以黨團的版本，跟著民眾黨團版本及行政院版本，一起付委審查。

擋軍購？　徐巧芯駁：是思考怎麼樣訂定條例「讓監督夠更清楚」

對於國民黨被質疑擋1.25兆軍購，徐巧芯說，國民黨對國際態度一定是「親美、友日、和陸」，希望跟大陸維持友善關係、尋求兩岸和平對話；對厚植國防實力，美國願意售賣合適武器時，國民黨採開放且支持的態度，但作為民代，一定要對內容監督，尤其1.25兆一次性提出，史無前例的鉅額更要審慎檢視 。

徐巧芯也說，她大概是在民眾黨從美國回來要自提版本之後，就開始去做相關的規劃，所以這個案子已經在黨內溝通很久，所以不是說，國民黨只有舉手表決不讓行政院案子進到委員會討論，而是整個過程當中都在思考怎麼樣訂定條例，可以讓監督能夠更清楚，因為她也注意到賴清德政府對於軍事採購、軍事方面其實有很多疏漏跟不了解的地方，那可能就必須要用法規或是主決議等的方式去做規範，避免他們再犯下類似F-16V採購案的錯誤。

至於被支持者質疑軍購特別條例付委審查是向民進黨低頭，徐巧芯認為，「不是，是我們必須要務實面對」，包含2026年大選、2028年執政，包含台美關係的發展、國民黨跟美國關係的發展，這4件事情都非常重要，這就有一點像昨天立法院長韓國瑜講的一張紙鋪在鼻子上，如果發現這狀況，一定要想辦法把它拿下來，所以國民黨在做的也是這件事情，在有強烈監督機制的情況之下實現剛講的「親美、友日、和陸」大原則。

「我們不是說去抗中，我們是還是要希望兩岸之間保持友好關係跟對話。」徐巧芯說，但對美方軍購部分，國民黨也認為美國願意售賣，除非賣很離譜的東西，「但是實際上這些內容除了一兩項之外，那都是之前就買過的，所以問題不是那麼的大」，那應該也是能夠來支持這樣的國防預算。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助詐貸4千萬遭搜索
快訊／「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　萊爾富幸運門市曝
快訊／吳中純女兒發聲「無法用言語形容的痛、想跟妳離開」
前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

徐巧芯親說明「芯版」國防特別條例　編8700億買愛國者等武器

228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原始末：我還是有把錢退還

快訊／涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

北市推「育兒減少工時」試辦計畫！　蔣萬安：考慮動用預備金

韓國瑜關心攝護腺抓2小時　賴清德重申：合憲下「一定」赴立院報告

鄭習會3月12日登場？　國民黨斥謠言：鄭麗文那天要去國父紀念館

讓長輩回家不再是壓力！克服空間限制　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

顧立雄盼立院先授權3項軍購案發價書　綠委：促朝野儘速授權簽署

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

徐巧芯親說明「芯版」國防特別條例　編8700億買愛國者等武器

228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原始末：我還是有把錢退還

快訊／涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

北市推「育兒減少工時」試辦計畫！　蔣萬安：考慮動用預備金

韓國瑜關心攝護腺抓2小時　賴清德重申：合憲下「一定」赴立院報告

鄭習會3月12日登場？　國民黨斥謠言：鄭麗文那天要去國父紀念館

讓長輩回家不再是壓力！克服空間限制　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

顧立雄盼立院先授權3項軍購案發價書　綠委：促朝野儘速授權簽署

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」逮3外籍女　看護都下海兼差

今年首次航海人員測驗　即日起開放下載測驗通知書

宋晟睿請纓回母隊先發　平野慎重安排：拜託不要受傷

交通部出手整頓天價拖吊費亂象　法令拚年底上路

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」　正片一刀未剪遭炎上

低階、低價 MCU/PMIC漲風起　資源排擠下的漲價行情

MSCI台股成分股的投資密碼　台股總市值突破百兆

台股釐清國際3大變數　美國新關稅違憲？美民負擔將降

高市早苗：密切關注川普新關稅　承諾穩定落實5500億美元投資

快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助光電商詐貸4千萬遭搜索

【相擁交棒】柯建銘「主動退讓」願協助傳承！　蔡其昌：感謝成全！未來會多請益

政治熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

韓國瑜示警國民黨「窒息危機」　林濁水讚：如此氣魄朝野獨一無二

「龍仔」沒骨折！　蔡其昌曝小熊隊態度：還需觀察

無菸政策仍一堆菸蒂　她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲1次

郭正亮：綠想「造神鄭麗君」卻亂了　民進黨都不用選

江啟臣遭質疑收割航線政績！　網刷一排「謝謝蔡其昌」

沈伯洋用塔羅牌算立法院未來2年！　示警「狀況不是很好」

網友質疑對美軍購不知買什麼　黃暐瀚：自己關在黑箱抱怨世界一片黑

卓榮泰喊「接受新式核能」　國民黨：親手推倒非核神主牌

吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

更多熱門

相關新聞

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

在野黨不滿賴政府違法不編列軍人加薪及軍警消所得替代率提高等預算，讓115年度中央政府總預算案遲未交付委員會審查，但至今仍未見賴政府態度軟化。對此，國民黨立委徐巧芯今（25日）表示，在這時間點上，國民黨應該負責任告訴全民，2028第一個大選政見，無論誰參選，她認為就是軍人加薪、警消所得替代率部分，從今年1月1日起，軍警消應得的權益，如果國民黨2028勝選，這段時間全部補發給你，絕對不會少於一分一毫。

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原過程

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原過程

韓國瑜關心攝護腺抓2小時　賴清德重申：合憲下「一定」赴立院報告

韓國瑜關心攝護腺抓2小時　賴清德重申：合憲下「一定」赴立院報告

鄭習會3／12登場？　國民黨斥謠言

鄭習會3／12登場？　國民黨斥謠言

快訊／賴清德感謝柯建銘！　「完成交棒」為台灣民主留深厚基礎

快訊／賴清德感謝柯建銘！　「完成交棒」為台灣民主留深厚基礎

關鍵字：

徐巧芯軍購國民黨行政院立法院國防特別預算

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

彭佳慧回應了！

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

最不會社交三大星座！

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面