徐巧芯親說明「芯版」國防特別條例　編8700億買愛國者等武器

記者蘇靖宸／台北報導

立法院預計3月6日把攸關1.25兆國防特別條例相關的草案全數交付委員會審查，國民黨立委徐巧芯今（25日）透露其版本預算上限編列約8600億元至8700億元，全為對外採購，區分「2+1」類別，規劃籌獲項目包括無人機、AI輔助與C5ISR系統、愛國者飛彈等建構「台灣之盾」品項，並設立監督機制，要求主管機關要把上年度的採購執行進度、隔年度的支用規劃跟預期目標達成情形，每年5月底前送書面到立法院備查。她強調，國民黨不是擋軍購，而是在思考怎麼樣訂定條例，讓監督夠且更清楚。

行政院去年底提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆國防特別條例），分8年執行，但因藍白反對遲無法在立法院付委審查。民眾黨1月底提「黨版」，預算上限匡列僅4000億元，並於同月30日一讀；而徐巧芯作為外交國防委員會立委，她也擬定好一個版本，但國民黨團打算由智庫參考、彙整意見，統一提出一個國民黨版。根據立法院朝野黨團昨協商結論，所有攸關該軍購的特別條例都將於3月6日一讀，交付外交國防委員會與財政委員會審查。

針對徐巧芯自提的軍購特別條例，徐25日向《ETtoday新聞雲》表示，為了避免最後美國沒有賣我方武器的預算，流用到國內產製，變成貪汙的溫床，所以她的提案主軸是「對外採購以特別預算處理，國內產製則回歸年度一般預算編列」，任何對國外的採購都可以使用，不過售賣我國武器的基本上就是美國。

在對外採購特別條例上，徐巧芯指出，她會更具體釐清採購的武器裝備，但不會細到哪一種品項，所以她是區分成「2+1」類別，第一類是「無人機載具及其反制系統和智慧科技」，包含攻擊型無人機、濱海型無人機、AI輔助與C5ISR系統等，預算編列600億元；第二類是「精準火砲彈藥及防空指揮系統」，包含建構「台灣之盾」方面，包括海馬士多管火箭彈系統、愛國者飛彈等，預算編列7500億元；至於「+1」的部分，是尚未提出的「台美合作計畫」，是保留國民黨跟美國繼續深入討論的空間，在具體了解情況後，會再另案提出，不過會編列約500億元至600億元。

徐巧芯說，為何要分門別類？舉例來說，編列600億元採購無人機，這筆錢只能用在這個範圍內，不能拿去買炸彈、子彈，這就是國會監督的一個角度，也是國民黨自提版本的方向。

有關監督機制上，徐巧芯表示，她的草案明定主管機關要把上年度的採購執行進度、隔年度的支用規劃跟預期目標達成情形，在每年5月底前提出書面報告備查，並送到立法院；也就是說，每年你花多少錢買武器裝備、每年預計要來多少，然後達成情況是如何，這些每年要寫報告到立法院讓大家有知的權利，「所以雖然我沒有說每年一編，但是說你的就是今年用的錢、明年用的錢還有你目前的籌獲進度，你都必須要每年說明」。

徐巧芯指出，未來具體審查時候，還會再提出條例採購項目原則上採「軍售」辦理，而非「商購」，因為商購的方式，在沒有非常專業的人才能夠去評估下，跟對方軍火商的互動過程經常會有各種舞弊，可能會收受回扣或被詐騙等問題；另外，即使是軍購，也要談到能夠列入每年度的貿易順逆差額裡面。

徐巧芯：我的內容比行政院版本還要清楚很多

徐巧芯指出，行政院原本有一個可怕之處，就是「國內外混合」，等於1.25兆是可以在7個項目裡面流用，如果美方根本沒有要賣我方，這1.25兆可以直接轉為對國內的採購，但並不違反條例。她透露，據她了解，原本第二波報價書會在1月中下旬公布，但後來拖到2月，現在可能又會拖到「川習會」後，才會告知我方要賣的品項、金額，所以最後如果對方沒有賣，她的條文就規定沒有辦法去動這筆帳上的錢，但原本行政院版卻可能流用去買茶葉行的東西、裝潢公司的炸藥，這是她要在法律上杜絕發生的情況。

徐巧芯強調，她的特別條例草案內容比她所看到的行政院版本還要清楚很多，且院版的監督機制非常少，不過國民黨要了解大概採購的有哪些項目、具體金額多少，而不願意受到民進黨政府蒙騙，塞入很多應該回編到一般常規預算的採購。

不過，談及自己版本會否跟國民黨併案，還是皆送入程序委員會？徐巧芯說，據說明天會提出正式版本，但她完全沒看過，「我一定會這個尊重、會支持」，應該就是黨中央會參考她的相關提案內容後，以黨團的版本，跟著民眾黨團版本及行政院版本，一起付委審查。

擋軍購？ 徐巧芯駁：是思考怎麼樣訂定條例「讓監督夠更清楚」

對於國民黨被質疑擋1.25兆軍購，徐巧芯說，國民黨對國際態度一定是「親美、友日、和陸」，希望跟大陸維持友善關係、尋求兩岸和平對話；對厚植國防實力，美國願意售賣合適武器時，國民黨採開放且支持的態度，但作為民代，一定要對內容監督，尤其1.25兆一次性提出，史無前例的鉅額更要審慎檢視 。

徐巧芯也說，她大概是在民眾黨從美國回來要自提版本之後，就開始去做相關的規劃，所以這個案子已經在黨內溝通很久，所以不是說，國民黨只有舉手表決不讓行政院案子進到委員會討論，而是整個過程當中都在思考怎麼樣訂定條例，可以讓監督能夠更清楚，因為她也注意到賴清德政府對於軍事採購、軍事方面其實有很多疏漏跟不了解的地方，那可能就必須要用法規或是主決議等的方式去做規範，避免他們再犯下類似F-16V採購案的錯誤。

至於被支持者質疑軍購特別條例付委審查是向民進黨低頭，徐巧芯認為，「不是，是我們必須要務實面對」，包含2026年大選、2028年執政，包含台美關係的發展、國民黨跟美國關係的發展，這4件事情都非常重要，這就有一點像昨天立法院長韓國瑜講的一張紙鋪在鼻子上，如果發現這狀況，一定要想辦法把它拿下來，所以國民黨在做的也是這件事情，在有強烈監督機制的情況之下實現剛講的「親美、友日、和陸」大原則。

「我們不是說去抗中，我們是還是要希望兩岸之間保持友好關係跟對話。」徐巧芯說，但對美方軍購部分，國民黨也認為美國願意售賣，除非賣很離譜的東西，「但是實際上這些內容除了一兩項之外，那都是之前就買過的，所以問題不是那麼的大」，那應該也是能夠來支持這樣的國防預算。