春節稽查不打烊　台南市受理387件環保陳情

▲台南市環保局春節期間出動人力稽查，受理387件陳情案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節連假期間多數民眾返鄉團聚，台南市環保局稽查工作卻全年無休，環保局統計，春節期間共出動164人次，透過AI智慧監控結合實地巡查雙軌並行，24小時執行污染查緝，共受理387件陳情案件，已陸續蒐證查明處分中，並針對非法排放畜牧廢水、露天燃燒等違規行為依法告發。

統計顯示，陳情類型以異味污染為大宗，多與露天燃燒樹枝、果園雜木及宗教場所戶外焚燒金紙有關；其次為噪音干擾，主要來自商業擴音設備及廟會鞭炮聲；第三為環境衛生問題，例如大掃除後垃圾堆置及廟會炮屑殘留等。三類案件合計占總陳情數九成以上。

連假期間，環保局查獲下營區一處畜牧場將養豬廢水排入鄰近水溝，經採水送驗確認違反水污染防治法，已依法告發並命其停止飼養作業；另於佳里區萊芉寮農地查獲露天燃燒雜草，依違反空氣污染防制法第32條告發。

環保局長許仁澤表示，已於台61線及多處棄置熱區建置AI智慧圍籬與移動式監視設備，全天候掌握環境動態，違規行為將追查到底。市長黃偉哲也感謝稽查同仁春節期間堅守崗位，守護市民生活品質，並強調對偷排廢水、工地揚塵及露天燃燒等違規行為絕不寬貸。

環保局呼籲，維護環境需全民共同參與，若發現污染或非法棄置情事，可撥打1999市政服務專線或環境部公害陳情專線0800-066666，將立即派員查處，共同守護家園。