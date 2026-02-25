　
地方 地方焦點

2026桃園燈會今起開跑　3大展區交通資訊一次看

▲2026桃園燈會今日起在桃園區虎頭山創新園區等3處展場舉辦。（圖／桃園警分局提供）

▲2026桃園燈會今日起在桃園區虎頭山創新園區等3處展場舉辦。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2026桃園燈會於今（25）日起在桃園區虎頭山創新園區、三民運動公園、新永和市場等3處展場展開，負責展場交通管制的桃園警分局指出，今年活動規劃共計12天（2月25日至3月8日），因周邊停車位有限，預計造成交通極大負荷，警方配合市府觀旅局規劃，活動期間在各燈區會場實施交管。主辦單位於活動期間規劃每日10輛大客車來回接駁，預計每10至15分鐘有一班接駁車，桃園警方將派員於接駁路線執行交通疏導，確保接駁路線暢通順行。

▲2026桃園燈會今起舉行，圖為展示燈區平面配置圖。（圖／桃園警分局提供）

▲2026桃園燈會今起舉行，圖為展示燈區平面配置圖。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局表示，配合主辦單位規劃免費接駁路線及週邊交通管制如下：
1、新永和市場：規劃開放民眾將車輛停放於新永和市場，轉搭接駁車輛至新創園區，接駁位置在新永和市場中央街、青溪一路，主要路線為中央街、民光東路、大有路、成功路、三民路、青溪一路。
2、桃園火車站（萬壽路出口）：搭火車來參與活動的民眾，可於福安公園福吉一街搭乘接駁車輛前往活動地點。主要路線為：福吉三街、建國路、桃鶯路、春日路、青溪一路、中央街。
管制1，2月12～3月12日：虎頭山創新園區臨南崁溪路段路邊停車格暫停開放。
管制2，2月25日～3月8日：虎頭山創新園區臨南崁溪路段及成功路三段115巷83弄（部分路段）禁止汽機車通行，自行車僅能牽行禁止騎乘虎頭山創新園區、三民運動公園、第一河濱公園南崁溪自行車道（三元街至成功路三段以上燈區會場內，自行車僅能牽行禁止騎乘。
管制3，2月23日～3月8日：虎頭山創新園區二期停車場暫停開放。

▲2026桃園燈會今起舉行，圖為展示燈區交通等相關資訊規劃。（圖／桃園警分局提供）

▲2026桃園燈會今起舉行，圖為展示燈區交通等相關資訊規劃。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局強調，依據往年執行經驗，活動會場周邊易壅塞，將動員警力、義交積極投入交通管制疏導作為，如遇壅塞會透過警察廣播電臺提前呼籲用路人留意相關交通資訊，籲請用路人提早改道行駛並遵從員警等相關人員指揮引導，確保交通秩序及安全。

為愛走私3千萬海洛因美國女被逮　重病男缺錢幫運毒判無期

►帶出國沒申報被扣押　價格翻倍！他繳300萬罰款贖765萬黃金

►漢克訓犬成毛孩煉獄！白柴遭虐屎尿失禁　她砸160萬看影片傻眼

02/23 全台詐欺最新數據

2026桃園燈會今起開跑　3大展區交通資訊一次看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

「2026桃園燈會—飛馬耀桃園」將於2月25日至3月8日登場，桃園市政府今年將「虎頭山創新園區」、「南崁溪水岸」及「三民運動公園」打造成三大燈區，主題分別為「未來光域」、「森韻流域」與「dtto friends 樂園」，更有全台首座機械動態飛馬主燈，並導入遊樂園等級的巡遊展演與科技互動，打造成一場熱鬧的光影嘉年華。

春節太魯閣走春　各項遊憩及交通資訊全攻略

春節太魯閣走春　各項遊憩及交通資訊全攻略

2026桃園燈會首推「舊城深度導覽」　日遊古蹟夜賞全國最大金屬飛馬

2026桃園燈會首推「舊城深度導覽」　日遊古蹟夜賞全國最大金屬飛馬

「東京地鐵通票」3月漲價　最高漲26.7%

「東京地鐵通票」3月漲價　最高漲26.7%

宮古島自由行4種交通比較、飯店攻略

宮古島自由行4種交通比較、飯店攻略

