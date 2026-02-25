北市推「育兒減少工時」試辦計畫！　蔣萬安：考慮動用預備金

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安今（25日）宣布3月1日起推出「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，只要公司同意在不減薪情況下，每天少上一小時班，市府將補助企業因減少工時所產生薪資差額的8成。蔣萬安下午出席道安會報時受訪表示，經費上會以既有的公務預算支應，接下來若有必要，也會考慮市府預備金。

北市勞動局表示，凡是登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、且有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時的措施（延後一小時上班或提早一小時下班），且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請，申請期間為三月一日至六月三十日止。

蔣萬安說，最主要是北市三月一號開始，會有育兒減少工時計畫，也就是涉及台北育有12歲以下的孩子，爸爸媽媽在企業不減薪的情形，有需求的時候可以減少工作一個小時，市府可以補助。尤其春節連假剛過，其實大家感受很深，爸爸媽媽回到職場，小朋友回到學校開學，之間如何取得平衡。

蔣萬安直言，這也是很多爸爸媽媽日常面對的挑戰，也因此政策希望能夠減少爸媽的負擔，然後讓爸爸媽媽逐漸找回時間安排的主導權，所以在經費上面，當然北市府目前既有的公務預算來支應，那接下來如果必要，當然也會考慮預備金。

蔣萬安是否會自己申請這項計畫？蔣萬安笑回，「我不算勞工啦！」北市府最主要是試辦，希望在試辦期間邊滾動式檢討，北市府至少先踏出第一步，希望接下來看看試辦的情形，最重樣的目的還是聆聽很多爸爸媽媽在第一線育兒、工作間拉扯挑戰，很希望參考國外的例子能夠把這個政策透過滾動式檢討，看怎麼樣可以做到更好。

被問到有初估有多少的家庭可以受惠？蔣萬安則沒有正面回應，僅稱勞動局都會將整個政策的細節，然後跟產業各界做很清楚的說明。