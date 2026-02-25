　
地方 地方焦點

2026台灣燈會禮賓大使結訓　展現國際接待力

▲▼ 2026 台灣燈會禮賓接待圓滿結訓！嘉義縣國家級特訓點亮親善之光 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 2026 台灣燈會禮賓接待圓滿結訓！嘉義縣國家級特訓點亮親善之光 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026 台灣燈會即將於 3 月 3 日盛大登場。為迎接國內外貴賓、展現嘉義縣接軌國際的服務能量，嘉義縣政府籌備工作已進入最後衝刺。由人事處、地政處、民政處及人力發展所共同組成的「禮賓接待組」，於 2 月 24 日在崇仁醫護管理專科學校完成 18 小時高強度特訓，宣告專業親善大使與接待團隊正式成軍。

本次培訓由縣長翁章梁高度重視，為求達到國家級慶典標準，親善大使特訓力邀中華青年友好訪問協會副理事長李銓鑫親自指導。課程汲取歷屆國慶大典與大型城市慶典實務經驗，範圍涵蓋「禮賓服務系統設計」到「典禮策略規劃」。學員針對標準站姿、優雅引導、列隊行進及舞台遞獎等細節進行實戰演練，並納入歷年突發狀況案例分析，確保面對各國貴賓時能展現最精準、得體的服務風範。

▲▼ 2026 台灣燈會禮賓接待圓滿結訓！嘉義縣國家級特訓點亮親善之光 。（圖／嘉義縣政府提供）

除了高規格禮賓接待，基層工作人員培訓則由具備多屆燈會經驗的集思會展協理李玲儀授課。透過深入淺出的燈區配置解說、導覽動線引導及接待執行流程分析，讓工作人員能全面熟悉展區環境，確保每位遊客在超過 600 件燈藝作品的燈海中，都能享受到溫暖且高效的導覽服務。

縣長翁章梁指出，禮賓大使所展現的專業素養與優雅氣質，是提升嘉義城市形象、展現國際款待核心的關鍵。2026 台灣燈會不僅有豐富的視覺饗宴與 30 組以上國內外頂尖表演，更將於 3 月 7 日 19 時舉辦全長 900 公尺、長達 150 分鐘的「Team Taiwan」大型夜間遊行活動。

▲▼ 2026 台灣燈會禮賓接待圓滿結訓！嘉義縣國家級特訓點亮親善之光 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府表示，專業培訓的結訓代表嘉義已準備好，要用在地的熱情與國際級的專業，讓世界看見嘉義。更多活動及交通資訊，請上「2026 台灣燈會在嘉義」官方網站查詢。

2026台灣燈會禮賓大使結訓　展現國際接待力

