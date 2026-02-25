遊韓注意！爆紅「杜拜巧克力Q餅」81家違規　驗出1菌超標恐中毒

▲ 抽檢的杜拜巧克力Q餅中有部分驗出異物。（圖／翻攝自南韓食藥處）

記者陳宛貞／編譯

南韓食品藥品安全處針對近期爆紅的杜拜巧克力Q餅等甜點業者展開稽查，25日公布結果指出，4180家受檢業者中共有81家違反食品衛生法規，其中一家販售杜拜Q餅的店家更被驗出金黃色葡萄球菌超標，恐怕引發食物中毒危機。

綜合《每日經濟》等韓媒，食藥處會同全國17個地方政府，於2月2日至6日間對2947家甜點外送業者及1233家無人冰淇淋店鋪進行檢查，甜點店部分共揪出60家業者違規，包括未戴衛生帽、口罩等違反衛生處理標準的12家、販售過期產品等違反營業規範的10家、垃圾桶未加蓋等違反設施規範的14家、員工未做健康檢查的20家及產品規格不符的2間店家。

食藥處從受檢店家抽驗128件產品，發現其中1件杜拜巧克力Q餅樣本的金黃色葡萄球菌超標。該菌種是常見食物中毒元凶，主因是操作人員未洗手直接接觸食材，或使用受污染的器具所致。對此違規店家，當局將依法開罰。

無人冰淇淋店鋪則有21家被查獲販售過期商品或違反衛生規範，所有違規業者皆已移交地方政府裁處，未來6個月內將追蹤改善情形。食藥處表示，「自2021年起持續針對熱銷商品加強稽查，今年也將加強管理外送餐飲與無人商店，盡全力消除食安死角，守護民眾飲食健康。」