多元宗教共融！2026台灣燈會宗教燈區感動登場

▲▼ 2026 台灣燈會「好神抵嘉」宗教燈區亮相 翁章梁視察邀民祈福 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2026 台灣燈會」即將盛大登場，嘉義縣長翁章梁今（25）日上午前往宗教燈區「好神抵嘉」進行視察。翁縣長在各宗教團體代表陪同下，逐一巡覽結合傳統信仰與數位科技的創意燈座，並虔誠祈福祝禱，期盼透過多元宗教的暖心力量，為參觀民眾帶來心靈的慰藉與一整年的平安順遂。

今年宗教燈區以「好神抵嘉」為主題，入口迎賓大門「門神守護 好神抵嘉」由藝術家葉泰鷹、黃啓源操刀，首度結合 AR 擴充實境技術。民眾只需掃描說明牌，即可欣賞震撼的「主燈開門」動畫，感受傳統門神跨越時空的守護力量。

燈區內各宮廟各顯神通，朴子配天宮推出「樸樹媽」，將媽祖慈容與樸樹枝幹、紅白牡丹完美融合，象徵富貴祥和。新港奉天宮則以「鑽轎腳」為題，引導民眾透過 AR 影像深入探索傳統宗教儀式的文化故事。番路半天岩紫雲寺則巧妙連結在地特產，打造「柿柿如意」燈座，傳遞豐收與吉祥。

此外，佛光山圓福寺的球形燈座、開元殿的延平郡王聖光、民雄大士爺廟的文化創意，以及笨港港口宮的溫暖媽祖光輝，均展現了嘉義深厚的信仰底蘊。

除了在地民間信仰，燈區更納入天主教嘉義教區與台灣基督長老教會嘉義中會。天主教以「天佑台灣 福臨諸羅」傳遞社會關懷；長老教會則以「同心愛基督 團結顧台灣」凝聚愛與希望。這種跨宗教的共融呈現，成為本次燈區的一大亮點。

翁章梁表示，嘉義自顏思齊、鄭芝龍登陸開發笨港以來，便是台灣信仰的重要集散地。他感性地說：「歷史久遠的神明多半集中在嘉義，這裡不僅有燈藝之美，更有厚實的歷史溫度。」他誠摯邀請不同信仰的民眾來到燈區，感受各神祇帶來的安慰與力量。

「好神抵嘉」宗教燈區將帶領遊客穿梭歷史與科技，在欣賞精湛燈藝之餘，更能完成一趟洗滌心靈的祈福之旅。