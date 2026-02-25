陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」　正片一刀未剪遭炎上

記者廖翊慈／綜合報導

中國熱播短劇《重回被換子之前》近日遭多名網友指出，在正片第28集一場綁架戲中，疑似出現男演員連續偷吃女演員豆腐的畫面。不少人質疑為何劇組未刪除該部分畫面，直接「一刀未剪」播出。據悉，輿論不斷發酵，而該劇組目前未對此事做出公開回應。

據《中國藍新聞》報導，爭議場景出現在第28集的綁架橋段。畫面中，男演員在控制女演員時，多次出現碰觸胸部等敏感部位的動作。有網友逐幀分析後認為，第一次接觸後並未即時調整肢體位置，導致再次碰觸，因此質疑相關動作已超出劇情必要範圍。

▲▼引起爭議片段。（圖／翻攝自微博）

部分觀眾指出，即便是在動作戲拍攝過程中，出現無心觸碰，劇組在後期剪輯時，也應加以刪減或重拍，而不應將相關鏡頭完整保留播出。也有網友直言，「就算不是故意，也沒必要把這種畫面留下來」，質疑劇方是否藉爭議內容製造話題。

報導指出，目前相關片段已在平台上，悄悄被刪減處理，但劇方尚未對此公開回應或說明。與此同時，該劇仍位列平台熱播榜重生題材第五位，整體熱度未見明顯下滑，形成熱播與爭議並存的局面。

輿論普遍認為，類似綁架戲碼完全可以透過錯位拍攝、鏡頭角度調整或替代動作呈現緊張氛圍，無須涉及敏感部位接觸。亦有觀點指出，動作戲難免出現肢體碰觸，但劇組應負起專業責任，在剪輯階段妥善處理，以兼顧演員權益與觀眾觀感。